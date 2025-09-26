«Счастье всей моей жизни»: Меркель ответила Путину на слова о распаде СССР Меркель заявила о разногласиях с Путиным по вопросу распада СССР

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что осознала идеологический разрыв с президентом России Владимиром Путиным после их разногласий по вопросу распада Советского Союза. В интервью изданию Spiegel она рассказала о ключевом эпизоде, когда российский лидер назвал распад СССР «величайшей катастрофой столетия».

То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни, — заявила она.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что революция 1917 года и распад СССР в 1991 году стали самыми «чудовищными событиями» в истории России. По его мнению, их последствия до сих пор недооценены, а молодое поколение должно изучать их «глубоко и системно».

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что Меркель демонстрировала доброжелательность в отношениях с Россией исключительно ради получения дешевых энергоресурсов. У любого западного политика, даже самого адекватного, при общении с Москвой всегда «нож спрятан за пазухой», подчеркнул он.