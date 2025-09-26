Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:55

«Счастье всей моей жизни»: Меркель ответила Путину на слова о распаде СССР

Меркель заявила о разногласиях с Путиным по вопросу распада СССР

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Michael Kremer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что осознала идеологический разрыв с президентом России Владимиром Путиным после их разногласий по вопросу распада Советского Союза. В интервью изданию Spiegel она рассказала о ключевом эпизоде, когда российский лидер назвал распад СССР «величайшей катастрофой столетия».

То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни, — заявила она.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что революция 1917 года и распад СССР в 1991 году стали самыми «чудовищными событиями» в истории России. По его мнению, их последствия до сих пор недооценены, а молодое поколение должно изучать их «глубоко и системно».

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что Меркель демонстрировала доброжелательность в отношениях с Россией исключительно ради получения дешевых энергоресурсов. У любого западного политика, даже самого адекватного, при общении с Москвой всегда «нож спрятан за пазухой», подчеркнул он.

Ангела Меркель
Владимир Путин
Россия
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.