В Госдуме раскрыли, почему Меркель хорошо относилась к России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель демонстрировала доброжелательность в отношениях с Россией исключительно ради получения дешевых энергоресурсов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у любого западного политика, даже самого адекватного, при общении с Москвой всегда «нож спрятан за пазухой».

Давно уже понятно, что у каждого западного политика, каким бы адекватным он не казался общаясь с Россией, всегда нож спрятан за пазухой. Можно надеяться на то, что условный [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) придет и наведет порядок. Но это, скорее, позиция Украины. Гораздо увереннее мы будем себя чувствовать, опираясь на собственные армию и флот. У России есть верные союзники, такие как Белоруссия и КНДР, но Германия точно не входит в их число. И Меркель улыбалась ровно до той поры, пока Москва снабжала ее страну дешевым газом. А сейчас, когда по милости ЕС этого газа не стало, доброе расположение сразу улетучилось, — высказался Журавлев.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Меркель спровоцировала крупнейший миграционный кризис в Европе. По его словам, экс-глава ФРГ пыталась доказать свою приверженность либеральным идеям.