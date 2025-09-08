Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:40

В Госдуме раскрыли, почему Меркель хорошо относилась к России

Депутат Журавлев: Меркель хорошо относилась к России из-за дешевого газа

Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель демонстрировала доброжелательность в отношениях с Россией исключительно ради получения дешевых энергоресурсов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у любого западного политика, даже самого адекватного, при общении с Москвой всегда «нож спрятан за пазухой».

Давно уже понятно, что у каждого западного политика, каким бы адекватным он не казался общаясь с Россией, всегда нож спрятан за пазухой. Можно надеяться на то, что условный [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) придет и наведет порядок. Но это, скорее, позиция Украины. Гораздо увереннее мы будем себя чувствовать, опираясь на собственные армию и флот. У России есть верные союзники, такие как Белоруссия и КНДР, но Германия точно не входит в их число. И Меркель улыбалась ровно до той поры, пока Москва снабжала ее страну дешевым газом. А сейчас, когда по милости ЕС этого газа не стало, доброе расположение сразу улетучилось, — высказался Журавлев.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Меркель спровоцировала крупнейший миграционный кризис в Европе. По его словам, экс-глава ФРГ пыталась доказать свою приверженность либеральным идеям.

Германия
Россия
Ангела Меркель
Госдума
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.