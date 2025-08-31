Пушков указал на роль Меркель в крупнейшем миграционном кризисе Европы Пушков: Меркель потворствовала крупнейшему миграционному кризису в Европе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель спровоцировала крупнейший миграционный кризис в Европе, уверен сенатор Алексей Пушков. Экс-глава ФРГ пыталась доказать свою приверженность либеральным идеям, пояснил член Совфеда в Telegram-канале.

[Меркель] открыла двери к самому крупному миграционному кризису в истории Европы, заявив по поводу неограниченной миграции: «Мы справимся!» — пояснил Пушков.

Сенатор уверен, что экс-канцлер совершила глупую политическую ошибку во имя продвижения по карьерной лестнице. Он добавил, что с последствиями курса Меркель Германии и Европе приходится расплачиваться до сих пор.

Ранее Меркель рассказала, как президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку на одной из встреч. Экс-чиновница предложила обменяться рукопожатиями, ошибочно надеясь на теплый прием. По ее мнению, американский лидер пытался привлечь к себе внимание.

Также бывший канцлер заявляла, что для дипломатического урегулирования конфликта на Украине необходим диалог с Россией. Она подчеркивала: именно такой подход поможет пройти через нынешние и будущие испытания.