Меркель вспомнила о роковой ошибке на переговорах с Трампом Меркель вспомнила, как Трамп отказался пожать ей руку

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала газете Kathimerini, как президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку на одной из встреч. Экс-чиновница предложила обменяться рукопожатиями, ошибочно надеясь на теплый прием.

Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него, — пояснила Меркель.

В качестве примера демонстративного поведения бывший канцлер напомнила о действиях американского лидера с тарифами. Экс-политик предупредила, что Трампу нужно предпринять меры, которые бы обеспечили хорошие результаты для народа. Президенту нужно доказать свою компетентность, иначе он столкнется с проблемами, добавила она.

Ранее член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что американский лидер приостановил помощь Украине в якобы неподходящее время. Эти меры ослабляют усилия по давлению на Москву, констатировал политик. Сенатор счел: усиление ограничений и поставки оружия «заставят сесть за стол переговоров» Россию.