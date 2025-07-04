Меркель вспомнила о роковой ошибке на переговорах с Трампом

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала газете Kathimerini, как президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку на одной из встреч. Экс-чиновница предложила обменяться рукопожатиями, ошибочно надеясь на теплый прием.
Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него, — пояснила Меркель.
В качестве примера демонстративного поведения бывший канцлер напомнила о действиях американского лидера с тарифами. Экс-политик предупредила, что Трампу нужно предпринять меры, которые бы обеспечили хорошие результаты для народа. Президенту нужно доказать свою компетентность, иначе он столкнется с проблемами, добавила она.
Ранее член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что американский лидер приостановил помощь Украине в якобы неподходящее время. Эти меры ослабляют усилия по давлению на Москву, констатировал политик. Сенатор счел: усиление ограничений и поставки оружия «заставят сесть за стол переговоров» Россию.