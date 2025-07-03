В сенате США оценили решение Трампа оставить Киев без помощи Сенатор Маккол: США приостановили помощь Украине в неподходящее время

США приостановили помощь Украине в неподходящее время, заявил член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол. По его словам, которые приводит Politico, эти меры ослабляют усилия по давлению на президента РФ Владимира Путина.

Если вы хотите заставить его сесть за стол переговоров по доброй воле, вам придется оказать на него давление и влияние, но это будут экономические санкции <…> и поток оружия, — считает Маккол.

Ранее британский журнал The Economist писал, что Украину ждет мрачное будущее из-за того, что Дональд Трамп ослабил военную поддержку Киева. Журналисты считают, что всему виной личная неприязнь главы Белого дома к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Также стало известно, что один из союзников Вашингтона по НАТО пытается оказать давление на американские власти в том, чтобы они пересмотрели свое решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву. По словам европейского источника, новость об ограничении помощи застала Украину и ее союзников врасплох.