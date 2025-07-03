В Британии раскрыли, что Трамп сделал из неприязни к Зеленскому

В Британии раскрыли, что Трамп сделал из неприязни к Зеленскому Economist: Трамп остановил военную помощь Украине из-за неприязни к Зеленскому

Украину ждет мрачное будущее из-за того, что президент США Дональд Трамп ослабил военную поддержку Киева, пишет британский журнал The Economist. Журналисты считают, что всему виной личная неприязнь главы Белого дома к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет, — отмечает автор статьи.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за истощения собственных запасов. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Тем временем сообщается, что один из союзников Вашингтона по НАТО пытается оказать давление на американские власти в том, чтобы они пересмотрели свое решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву. По словам европейского источника, новость об этом застала Украину и ее союзников врасплох.