«Ей заплатили»: подавший в суд на Пугачеву Трещев о ее мести РФ и Киркорове

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий в Афганистане и известного адвоката Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. По его утверждению, он воспринял слова звезды из интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «на свой счет». Ранее Савеловский суд оставил аналогичный иск адвоката без движения. Какие скрытые смыслы «зашифровала» Пугачева в своем интервью и чего хочет добиться Трещев — в материале NEWS.ru.

Почему Трещев подал два иска

— Почему вы направили два иска и в разные судебные учреждения?

— Иск один и тот же. Направил по двум адресам — в Савеловский суд и Тверской. Почему в два и почему именно в эти?

Любой человек, если посчитает, что его права, честь и достоинство, деловая репутация кем-то нарушены, то в соответствии с действующим законодательством может пойти в суд. Обращение в суд обычно происходит по месту жительства ответчика.

Но поскольку простой российский гражданин не знает, где находится Алла Пугачева в данный момент (она может быть в Израиле, Латвии, Литве или любом другом месте, это ее право), то закон позволяет гражданину, который счел себя оскорбленным, подать иск по месту собственной прописки. Что я и сделал, ближайший суд к моему дому — Савеловский. Параллельно обратился и в Тверской с тем же иском.

Суд может самостоятельно рассмотреть или обратиться в регистрационные или правоохранительные органы, с тем чтобы установить местонахождение имущества Пугачевой или последнее место ее прописки, и отправить иск туда.

Обязаны были зарегистрировать в пятидневный срок. Однако первый суд это сделал на девятый день. Тверской — две недели спустя.

Алла Пугачева Фото: Илья Питалев/РИА Новости

— Чем вы объясняете пропуск сроков?

— В свое время я достаточное количество лет работал судьей и знаю систему. Их логика ясна — отпихнуться. По закону иск должен быть удовлетворен. Судебная система не всегда готова. И только мы сами, подавая иски системно, можем изменить это.

Так что буду судиться, а также ждать ответы из Генпрокуратуры и Следственного комитета. Я обратился и туда, поскольку вижу как минимум четыре или пять составов преступления в интервью Пугачевой.

Правда ли, что Пугачева уехала из РФ с $30 тыс.

— Какие, помимо самого очевидного?

— Помимо оправдания действий лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, она позволяет некорректные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Также она заявляет, мол, никто не рожает детей, потому что их все равно отправят на фронт. А моя мать, например, гордилась тем, что я пошел воевать добровольцем в Афганистане.

Пугачеву я, кстати, там не видел. Розенбаума, Лещенко, Кобзона — да… Они поддерживали наших военных. Ее там не было. А когда в 90-х артистов приглашали выступить для ветеранов Афганистана в Москве, то Пугачева единственная запросила гонорар. И когда сейчас она говорит, что «мне безумно жалко ребят, которые погибают», я в это не верю.

Как не верю ее словам, будто она с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выехала из России с $30 тыс. Количество груза, которое пыталась вывезти, было задержано на таможне — на десятки миллионов долларов. Какие «30 тысяч»? Плюс, посмотрите, она же живет не в халупе.

Жалуется, якобы в Москве ее детей стали притеснять из-за иноагентского статуса главы семьи. Зайдите и послушайте, о чем говорят ученики в элитной школе, мой ребенок тоже учился в такой: они не беседуют ни о каких статусах родителей своих одноклассников, там другие темы для обсуждений. Можно разбирать все ее интервью, в каждом слове фальшь.

Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

«„Голая вечеринка“ и интервью Пугачевой — это звенья одной цепи»

— Какие, на ваш взгляд, были мотивы интервью Пугачевой? Кому и что она хотела сказать?

— С ее стороны это очевидная месть, желание утереть нос. Но под эгидой, что сама хорошая и добрая. Ну и, конечно, показать себя после очередной новой пластической операции.

Каждый человек, которого она упоминает, получает от нее свою порцию яда. Газманов, SHAMAN, Михалков. Я, кстати, сначала не понимал, почему Галкин пытается добиться снятия статуса иноагента, дошел аж до Верховного суда. А потом я осознал: это для того, чтобы не могли арестовать имущество, обратив в пользу государства. Это отношение Пугачевой к нашей стране — злобное и мстительное. Но есть люди, точнее, структуры, которые стоят за этим интервью.

— В каком смысле?

— Я уверен, что ей щедро заплатили. Посмотрите, насколько каждая фраза и каждый вопрос отрежиссированы. Интервью готовилось больше месяца. Куча людей им занималась, вылизывала, чтобы добиться определенного посыла. Понимаете, современные войны не всегда ведутся на поле боя.

Давайте вспомним «голую вечеринку». Она случилась ровно тогда, когда стало понятно, что Путин крепко стоит у власти и что на линии боевого соприкосновения Украина не может ничего сделать против России. Значит, путь к победе для нашего врага лежит только через улицы Москвы, выражаясь фигурально. А именно — разложить общество и попытаться расколоть изнутри.

И вы же помните, как Настя Ивлеева смеялась после «голой вечеринки». Мол, наплевать на мнение общества. И как она через два дня хныкала и вытирала слезы. Я считаю, что «голая вечеринка» и интервью Пугачевой — это звенья одной цепи. При этом навряд ли у Насти Ивлеевой, которую я знаю, были злонамеренные мысли. Ее просто использовали в этой вечеринке.

Александр Трещев Фото: Личный архив Александра Трещева

«Пугачева хотела триумфально вернуться»

— Возможно, что и Пугачева не осознает последствий своих действий?

— Она, считаю, свято уверена в своем огромном влиянии на Россию. Называет себя ведьмой и всех этим пугает. Намекает, что в 2027 году нас ждут перемены. Она хотела триумфально вернуться.

Но, например, о той же «голой вечеринке» мировые СМИ писали значительно больше, чем об интервью Пугачевой. То есть там она никому особо не известна, а здесь не нужна.

Под новостями о моем иске оставляют свои комментарии тысячи реальных россиян. Нет ни одного доброго слова о Пугачевой. Вся страна устала от ее хамства и ощущения вседозволенности. Даже если мы посмотрим на самый старт ее благополучия. Каким образом она приобрела свою первую квартиру в центре Москвы? Заплатила коммерческую цену? Или символическую, что было позволено приближенным к власти в то время? Простые-то люди платят рыночную цену.

Как автор, она написала единственную песню, которая так и не стала хитом, — «Примадонна», о себе любимой. Исполнила на Евровидении в 1997 году, заняв 15-е место. Такой низкий результат.

В СССР получала популярность благодаря способности дружить с «правильными» людьми. И потому что были два телевизионных канала, где можно навязать любого исполнителя.

Я работал с продюсером «Тату» Иваном Шаповаловым и знал певцов, которые были сначала любимы Пугачевой, а потом — нет. Она откинула российскую эстраду на десятилетия назад, не пуская никого.

«У них один бог — деньги»

— Некоторые медийные персоны высказались в поддержку Пугачевой даже после ее интервью. Как относиться к их мнению?

— Общественное порицание точно нужно. И как минимум наша страна не должна давать таким людям возможность зарабатывать здесь деньги. Попробуйте сделать то же самое в Америке. Я работал там несколько лет, все в разы строже, чем у нас. Тебя начинают просто выдавливать. Сначала автомобильные права перестают работать, потом кредитные карточки оказываются заблокированы, не можете нигде расплатиться.

А в России эти люди продолжают зарабатывать. У Пугачевой здесь есть недвижимость, она получает авторские отчисления. Да, сама не писала песни, но годами активно скупала права на песни других авторов, талантливых, за бесценок. Это тоже целая схема, в которой предстоит разобраться. Зарабатывает минимум 28 миллионов рублей на авторских правах. Возможно, что и больше.

Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press

— Лолита Милявская также высказалась в поддержку Пугачевой.

— С ней я когда-то дружил, хорошо знаю, как и Настю Ивлееву. И могу сказать одно: когда начинаешь зализывать Пугачеву, значит, по моему мнению, не сделала вывод после «голой вечеринки». Считаю, что Лолите тоже следует отрезать возможности заработка в России.

— Филипп Киркоров на днях предложил ввести творчество Пугачевой в курс школьной программы.

— Скрытый враг, приспосабливается. Понимает, что ни Пугачева, ни он сам никому не нужны на Западе, у них там нет шансов. Поэтому пытается и здесь сосать, и с ней боится конфликтовать.

Любой мужик возмутился бы тем, что она как минимум разглашает в интервью какие-то личные моменты. А он ни гу-гу. Это беспринципные просто люди. Как в «Поднятой целине» Шолохова, где дед Щукарь зашел, не увидел иконы и перекрестился на железнодорожное расписание. У Пугачевой, Киркорова и остальной этой компании бог один — это деньги.

— Кстати, после «голой вечеринки» общественники требовали лишить Киркорова звания народного артиста России, подписывали петиции. Не получилось.

— Нужно писать в администрацию президента. И наделить Киркорова статусом иноагента. Сразу заткнется и перестанет провоцировать. Давайте подумаем, как сделать, я возьму это на себя.

