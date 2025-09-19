Уход Козака, Пугачева потеряет миллионы, лютый удар по Украине: что дальше

Белоусов нанес ответные удары за атаку ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России, Козак уходит в бизнес, а Пугачевой после скандального интервью грозит финансовый крах.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Белоусов разносит тылы ВСУ

Министр обороны России Андрей Белоусов не на шутку разозлился после ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что августе атаки были совершены на предприятия в Самарской, Рязанской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Коми.

«За август ВСУ <…> [совершили] как минимум 12 <…> [ударов] по объектам НПЗ, которые привели к возникновению пожаров, повреждению оборудования и, как следствие, снижению возможностей по нефтепереработке», — пишет источник.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Мощные атаки были зафиксированы и в сентябре. Так, в ночь на 18 сентября вражеские дроны пытались атаковать НПЗ в Башкирии. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, террористическая атака была предпринята на «Газпром нефтехим Салават».

«Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение», — рассказал он.

До этого под ударом оказался завод «Башнефть» в Уфе. Производственная площадка получила незначительные повреждения от рухнувшего дрона ВСУ, произошел пожар. Позже был сбит еще один БПЛА.

Завод «Башнефть» в Уфе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одновременно с этим Киев атаковал завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. По словам губернатора 47-го региона Александра Дрозденко, в результате падения обломков произошел пожар. Всего было уничтожено три БПЛА, никто не пострадал.

«В районе Киришей уничтожено три БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал Дрозденко.

Белоусов дал мощный ответ ВСУ — в результате ударов 17–18 сентября Украина полыхала. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего было зафиксировано не менее 40 ударов по Харькову, Сумам, Доброполью, Краматорску, Славянску, Киеву, Кировограду и другим городам. Подпольщик отметил, что в Харьковской области на воздух взлетели склады с беспилотниками, в Полтавской — учебный центр операторов БПЛА, в Сумской — цеха производства дронов. Кроме того, по словам Лебедева, мощный пожар произошел и в Буче.

«Сильнейший пожар и детонация на промышленных складах в направлении газораспределительной станции Буча. Цели прилетов: объекты ПВО в Буче, энергетика в Борисполе, транспортные узлы на выезде из Киева», — заявил Лебедев.

Более 35 эпизодов ударов было зафиксировано на Украине в ночь с 18 на 19 сентября, сообщил подпольщик. Под атаку попали Харьков и Харьковская область, Черниговщина, Кривой Рог, Черкассы, Бориспольский район и другие.

«Атака носила массированный и многоуровневый характер — поражены склады, военные объекты и коммуникации ВСУ, дезорганизована работа транспортной сети и энергетики, подтверждаются разрушения на базах с иностранным присутствием», — пояснил он.

ПВО РФ Фото: МО РФ

В Минобороны подтвердили удары: «С 13 по 19 сентября ВС РФ нанесены четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами». В результате были поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, склады с оружием, центры подготовки операторов дронов и базы иностранных наемников.

Козак покидает Кремль

Дмитрий Козак покинул должность заместителя руководителя администрации президента. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — сказано в указе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Козак подал в отставку по собственной инициативе. Источники утверждают, что он намерен перейти на работу в бизнес-сектор.

Дмитрий Козак начал работу в администрации президента в 2000 году, занимая посты заместителя, а затем первого заместителя руководителя. В 2004 году перешел в правительство, где последовательно был полпредом президента в Южном федеральном округе (2004–2007), министром регионального развития (2007–2008) и вице-премьером (2008–2020). В 2020 году Козак вернулся в администрацию президента в качестве заместителя руководителя Антона Вайно.

Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем временем три источника сообщили о продлении максимального срока службы главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Предположительно, речь идет о пяти годах. В начале сентября Герасимову исполнилось 70 лет — возрастной порог для военной службы. Однако закон позволяет продлить контракт по решению президента. Кремль пока официально не комментировал данную информацию.

Тем временем мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел через пять дней после своего назначения на пост. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», а позже объяснил отказ от поста «постановкой новых задач».

«В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде», — отметил Доброхотов.

Пугачева на грани потерь

Скандальное интервью Аллы Пугачевой набирает обороты. Пока россияне разделились на два лагеря относительно сказанного Примадонной, другие ищут способы заработать на этом. Так, адвокат Александр Трещев дополнил иск на 1,5 млрд рублей, поданный против певицы. Теперь он требует лишить певицу возможности получать авторские отчисления за исполнение ее хитов на территории России.

Источники утверждают, что ежегодный заработок Пугачевой в РФ достигает почти 28 млн рублей. Речь идет о доходах от использования ее композиций на отечественных музыкальных площадках. Выплаты осуществляются через Российское авторское общество. Трещев считает, что бизнес не должен поощрять артистов, чья позиция противоречит интересам страны.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне этого лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин осудил идею изучать песни Пугачевой в школах. Общественник считает, что преподавать ее музыку детям — значит, взращивать в них «предательскую сущность».

«Пугачева бежала и отказалась от страны в тяжелые для нее моменты. Поэтому если мы хотим в детях взрастить эту предательскую сущность, тогда надо преподавать ее песни. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли действительно патриотами, надо их растить на великих произведениях, которых у нас много в истории России. И уж Алла Пугачева к великим представителям музыкальной культуры точно не относится», — сказал Кормухин.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в свою очередь заявил, что больше не может слушать ее песни: «Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе».

Сама Пугачева после громкого интервью заявила, что что ей лучше уйти с улыбкой: «Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти улыбаясь, — отметила звезда.

