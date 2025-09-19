Украинская армия несет значительные потери на Сумском направлении, в то время как армия России продвигается в Донецкой Народной Республике, освободив населенный пункт Муравка. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВСУ понесли значительные потери на Сумском направлении

Бойцы Северной группировки российских войск за сутки успешно отбили семь атак ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах, уточнив, что бои велись в районах Юнаковки, Андреевки, Беловод, Алексеевки и Садков. По данным источника, ВСУ потеряли до взвода личного состава.

Украинские вооруженные силы бросили в бой военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 225-го и 425-го штурмовых полков. К ним присоединились бойцы территориальной обороны и спецназа, а также бронетехника ВСУ. Несмотря на участие разных подразделений, командованию ВСУ не удалось осуществить задуманное.

Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР

Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. В Запорожской области также было освобождено село Новоивановка.

В ходе боев потери ВСУ составили до 3330 человек убитыми или ранеными. Также было уничтожено два танка и 29 бронированных машин противника.

Военэксперт раскрыл кровавую стратегию Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, направляя бойцов ВСУ на передовую, стремится продемонстрировать Западу эффективное использование финансовой поддержки. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru.

Эксперт утверждает, что сразу после того, как страны Запада выделяют Киеву деньги, правительство Украины объявляет новую волну мобилизации, закупая вооружение. При этом в конечном счете ВСУ несут большие потери. Складывающуюся ситуацию Баранец сравнивает с операцией армии Украины в Курской области, которая оказалась полным провалом.

Российская авиация разгромила иностранных наемников ВСУ

Российские ВВС атаковали позиции украинского батальона, состоящего из иностранных наемников, в районе Юрченково Харьковской области, как сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России. В результате этого авиаудара подразделение понесло значительные потери.

В то же время в Москве суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока задержания одному из взятых в плен наемников — Хейдену Дэвису. Мужчина прибыл на фронт из Великобритании и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Россия «загнала» в полукотел шесть тысяч бойцов ВСУ

Вооруженные силы России окружили около шести тысяч украинских военных в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его данным, российские бойцы могут взять под контроль Новопавловку, что предоставит им новый выход к Днепру. В этом населенном пункте, вероятно, базируются 413-е и 419-е подразделения операторов беспилотников, а также 46-я аэромобильная бригада.

Канал сообщает, что в окрестностях Зеленого Гая могут находиться 16-я и 122-я бригады территориальной обороны, которые защищают подходы к населенному пункту. Вооруженные силы России заставили ВСУ отступить от населенного пункта, а сейчас бои продолжаются в районе восточной Ивановки.

