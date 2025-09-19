Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 19 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, где состоялись «похороны» батальона ВСУ?

Какова ситуация на Харьковском направлении в пятницу, 19 сентября

В районе Волчанска и на Хатненском участке продолжаются ожесточенные бои; ВСУ перебрасывают подкрепления и пытаются контратаковать; российские расчеты ТОС и артиллерии наносят удары по украинским войскам, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске воины „Севера“ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинувшись на 200 м. Также есть продвижение на востоке города в районе Тихого. В ходе боев на востоке Волчанска потерял боеспособность один из батальонов 71-й егерской бригады ВСУ, который выводился на восполнение потерь. Кроме того, в результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково», — отметил канал.

«Мощно размотало!» — комментируют удар по наемникам в Сети.

По данным источника, западнее Синельниково штурмовики ВС РФ, отразив две контратаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ, продвинулись вглубь леса на 250 м; на участке фронта Меловое — Хатнее российские штурмовые группы, сломив сопротивление ВСУ, продвинулись на 500 м; на Липцевском — без существенных изменений, украинские войска активных действий не предпринимали.

Как утверждает канал, за сутки потери ВСУ в Харьковской области составили почти 100 человек личного состава, также вскрыты и уничтожены различные виды вооружений, в том числе автомобильная техника, минометные орудия и другое.

«На Харьковском участке идут очень ожесточенные бои в южной части Волчанска и в лесу у Синельниково. У Липцев позиционные бои в районе Травянского водохранилища и дамбы. На Хатненском плацдарме сообщают об освобождении села Отрадное», — написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям Telegram-канала WarGonzo, в Купянске ВС РФ наступают с севера, идут сражения в центральной части города.

«В Купянске сообщают о штурме ВС России высотной застройки в северной части города, а также городской больницы. Кварталы превращены противником в укрепрайон. Южнее, пишет ГрВ „Запад“, наши войска стараются закрыть огромный мешок (16 км в диаметре), устремляясь к Куриловке. Впрочем, для победных реляций слишком рано, а скороспелые доклады в интернете делу ни разу не помогали», — сообщил Telegram-канал «Два майора».

За неделю российским войскам удалось пробиться к центральной части Купянска; бои идут при плотном сопротивлении ВСУ, картина напоминает городские бои последних лет с последовательной зачисткой районов, переходом от пригородов к жилым кварталам и выдавливанием противника, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Медленный темп движения в городе объясняется спецификой жилой застройки, где ВСУ успели окопаться за многие месяцы. На сегодняшний день крупными очагами сопротивления остаются район Автостанции, Центральная больница, Пивзавод и здание полиции. Но скоро это может прекратиться. Если судить по косвенным признакам, перспективы удержания этих узлов постепенно признаются самими украинскими силами туманными, поскольку кольцо вокруг города сжимается», — отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

