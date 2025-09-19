Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 15:35

«Мясорубка продолжается»: раскрыта тайная стратегия Зеленского

Военэксперт Баранец: Зеленский отправляет украинцев на убой ради денег Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, отправляя солдат ВСУ на убой, пытается доказать Западу целевое расходование финансовой помощи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, западные страны выдают Киеву деньги, после чего на Украине объявляется новая волна мобилизации.

Зеленский, отправляя людей на убой, хочет доказать Западу, что его деньги не пропадают зря. Украине выдают деньги, объявляется новая мобилизация, выдается оружие, и люди идут воевать. И эта мясорубка продолжается уже много месяцев. Я не исключаю, что может повториться точно такая же мясорубка, как была для Украины на Курском направлении, где они абсолютно бесцельно потратили 76 тысяч человеческих жизней. И что? Результата ноль, унесли ноги украинцы с Курской земли, — высказался Баранец.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что прогнозы о физическом устранении Зеленского, которые дал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, являются поспешными. Однако он отметил, что это технически выполнимая задача. По его словам, основной вопрос заключается не в возможности, а в отсутствии соответствующего политического решения.

