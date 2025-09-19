Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 15:19

«Задача выполнима»: экс-депутат Рады о возможном устранении Зеленского

Экс-депутат Рады Царев назвал поспешными прогнозы об устранении Зеленского

Олег Царев Олег Царев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прогнозы о физическом устранении президента Украины Владимира Зеленского, которые дал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, являются поспешными, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Однако он отметил, что это технически выполнимая задача. По его словам, основной вопрос заключается не в возможности, а в отсутствии соответствующего политического решения.

Устранение Зеленского, в принципе, возможно. Задача для разведки — определить, где он находится в тот или другой момент времени, — тоже достаточно выполнима. Другое дело, что не принято такое решение. Зеленский приезжал на фронт, анонсировал свои приезды, и в этот момент времени на фронте наступала тишина. Поэтому вопрос в политическом решении об устранении Зеленского. Проблем его физического устранения нет. Поэтому, мне кажется, такие прогнозы поспешны, — пояснил Царев.

Он предположил, что глава Белого дома Дональд Трамп не мог себе позволить дать команду устранить Зеленского. По его словам, американский лидер вынужден постоянно маневрировать в рамках внутренней политики. Экс-депутат Рады добавил, что в США ведется острая конкурентная борьба, где бывшие президенты могут стать фигурантами уголовных дел.

Я не думаю, что Трамп мог себе позволить дать команду на устранение Зеленского. Он вынужден все время маневрировать. Не думаю, что такое может быть. Я хочу сказать, что это конкурентная борьба. Сегодня ты президент, завтра ты не президент, и против тебя возбуждаются уголовные дела. Терроризм не имеет сроков давности, поэтому такую команду Трамп не даст. Мы не даем, судя по всему, тоже. Ударов ни по правительственным зданиям, ни по центрам принятия решения не наносится, — резюмировал Царев.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что президент Украины достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия Зеленского направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.

