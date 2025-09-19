Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 12:40

Россия загнала в полукотел в Днепропетровской области 6000 солдат ВСУ

Mash: ВС России создали первый полукотел в Днепропетровской области для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли в полукотел шесть тысяч солдат ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал Mash. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

По данным канала, сейчас российская армия может окружать Новопавловку, предполагаемый маневр откроет дорогу к Днепру. Отмечается, что в Новопавловке могут быть расположены 413-е и 419-е подразделения операторов БПЛА, а также 46-я аэромобильная бригада.

Также авторы канала подчеркнули, что в окрестностях, возможно, располагаются 16-я и 122-я бригады ТРО, необходимые для прикрытия подходов к населенному пункту. ВС России уже удалось отбросить ВСУ от Зеленого Гая, бои ведутся в районе восточной Ивановки, добавили авторы канала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в Донецкой Народной Республике. Также в Запорожской области было освобождено село Новоивановка.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские военнослужащие продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР. В военном ведомстве добавили, что противник отступает из населенных пунктов.

ВСУ
Днепропетровская область
Россия
продвижение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.