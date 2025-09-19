Россия загнала в полукотел в Днепропетровской области 6000 солдат ВСУ Mash: ВС России создали первый полукотел в Днепропетровской области для ВСУ

Вооруженные силы России взяли в полукотел шесть тысяч солдат ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал Mash. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

По данным канала, сейчас российская армия может окружать Новопавловку, предполагаемый маневр откроет дорогу к Днепру. Отмечается, что в Новопавловке могут быть расположены 413-е и 419-е подразделения операторов БПЛА, а также 46-я аэромобильная бригада.

Также авторы канала подчеркнули, что в окрестностях, возможно, располагаются 16-я и 122-я бригады ТРО, необходимые для прикрытия подходов к населенному пункту. ВС России уже удалось отбросить ВСУ от Зеленого Гая, бои ведутся в районе восточной Ивановки, добавили авторы канала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Муравка в Донецкой Народной Республике. Также в Запорожской области было освобождено село Новоивановка.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские военнослужащие продвигаются вперед после освобождения Серебрянского лесничества в ЛНР. В военном ведомстве добавили, что противник отступает из населенных пунктов.