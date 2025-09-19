Российская авиация нанесла удар по позициям украинского батальона иностранных наемников в районе Юрченково в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых российских структурах. Подразделение понесло значительные потери.

В результате авиаудара большие потери понес батальон иностранных наемников в районе Юрченково, — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что российские хакеры получили доступ к электронной почте украинского офицера и обнаружили там сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты. Выяснилось, что около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести. В документах Nessus CGOP указаны около тысячи погибших иностранцев, включая 303 колумбийца, 89 американцев, 86 грузин, 42 британца, 29 бразильцев, 25 французов и 19 поляков.

До этого российские войска уничтожили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу в ЛНР. Выжившие солдаты были переведены в другие подразделения, а Киев пытается скрыть масштабы потерь, заявляя о перемещении бригады в Сумскую область.