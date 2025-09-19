Мины-ловушки с водой, живая приманка, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 19 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили более 100 беспилотников над регионами РФ. Украинские военные при отступлении заминировали воду и использовали своих солдат как приманку. На Белгородскую область сбросили 12 взрывных устройств. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО уничтожили более 100 дронов ВСУ над российскими регионами

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, завили в Минобороны РФ. По данным ведомства, они пытались атаковать Республику Крым.

Кроме того, БПЛА совершили налет на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, по городу Шебекино, селам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка за прошедшие сутки были выпущены два снаряда, системы ПВО сбили 76 из 85 беспилотников.

Атаку четырех дронов отразили в Волоконовском районе Белгородчины, восьми — в Валуйском округе региона, отметил губернатор.

«В селе Долгое повреждено частное домовладение, в селе Казинка — здание предприятия. В селе Кукуевка сегодня утром от удара дрона поврежден частный дом. Село Грузское атаковано двумя FPV-дронами. От удара одного из них по многоквартирному дому пострадала мирная жительница. Лечение женщина продолжает амбулаторно. Повреждены кровля дома и одна квартира», — написал Гладков.

Он также отметил, что восемь беспилотников атаковали населенные пункты Малиновка, Разумное, Никольское, Новая Деревня, Пуляевка и Ровенек. Пять из них были сбиты.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В селе Никольское от удара по административному зданию предприятия пострадала проходившая рядом мирная жительница. Повреждены остекление и фасад, а также два легковых автомобиля и частный дом», — сообщил Гладков.

По его словам, дроны ВСУ атаковали села Дунайка и Почаево в Грайворонском муниципальном округе. Минобороны РФ не комментировало сообщения об ударах противника по Белгородской области.

Военные ВСУ сбросили с БПЛА 12 взрывных устройств на Белгородскую область

За прошедшие сутки военные ВСУ сбросили с беспилотников 12 взрывных устройств на населенные пункты Вязовое, Репяховка, Староселье и Теребрено, отметил Гладков. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

«В городе Шебекино при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения „Орлан“. Мужчина госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. В селе Новая Таволжанка огнем уничтожен автомобиль, а также повреждены частный дом и линия электропередачи, в селе Муром — две хозпостройки, три частных дома и газовая труба, в районе села Маломихайловка — автомобиль, в городе Шебекино и селе Бершаково — по одному грузовому автомобилю. Сегодня рано утром в селе Архангельское повреждены три транспортных средства и два частных дома, в одном из которых разрушена кровля», — сказал Гладков.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Запорожье во время обстрела ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница прифронтового города Васильевка в Запорожской области погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения», — написал губернатор.

Командование ВСУ использует солдат как живую приманку

Пленный военнослужащий ВСУ, захваченный в районе населенного пункта Теткино Курской области, заявил, что украинское командование использует мобилизованных в качестве «живой приманки» для выявления позиций российских войск, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам пленного военного, солдат отправляли на задание без четких задач и с минимальным обеспечением.

«Одна рация была на всех шестерых. Команда нам была — держать позиции. Мы спрашиваем: какие позиции, куда? Вам команда сказана — держать позиции. Я понял, что, скорее всего, нас послали как приманку. Как на рыбалке», — сообщил военнослужащий.

Из шести человек боевой группы выжил и был захвачен в плен только он один. По словам военнослужащего, командование ВСУ сознательно идет на такие жертвы для принуждения российских войск к расходованию боеприпасов и раскрытия своих позиций.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Запорожье украинские военные заминировали воду при отступлении

В Запорожской области украинские военнослужащие при отступлении оставили заминированные бутылки с водой, сообщил командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Вожатый. По его словам, солдаты ВСУ рассчитывали на то, что на бомбах подорвутся российские штурмовики.

«Противник оставлял бутылки на мине-ловушке, под которой лежал фугас либо осколочный боеприпас. Когда наш боец провел не один час работы по противнику, зачастую его мучает жажда. Когда военный видит пятилитровую или полуторалитровую бутылку с водой, он думает, что противник ее оставил впопыхах, при отходе с позиции», — рассказал офицер.

Он добавил, что никто не пострадал.

