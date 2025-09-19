Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 10:48

«Можно сдаться»: плененный украинец рассказал о спасении российских солдат

Украинец спас раненых российских солдат и сдался в плен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плененный солдат ВСУ поделился, что помог раненым российским бойцам, а затем сдался в плен. Он рассказал на видео, переданном РИА Новости послом МИД РФ по особым поручениям Родионом Мирошником, что инцидент произошел в городе Теткино в Курской области.

Украинец остался один без товарищей и трое суток просидел в подвале. Затем к нему спустился раненый российский солдат, и стороны обсудили возможность сдаться в плен для военного ВСУ.

Я говорю: «Ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены». И решил у него спросить: «Можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться, что убивают». Он говорит: «Можно», — рассказал пленный.

Боец ВСУ помог оказать помощь раненым солдатам из России, а одного из них помог донести до лагеря. По словам пленного, они направились к командиру с позывным Палыч.

Ранее пленный заявил, что украинское командование использует мобилизованных в качестве «живой приманки» для выявления позиций российских войск. Как сказал солдат, их отправляли без четких задач и с минимальным обеспечением.

ВСУ
Курская область
пленные
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.