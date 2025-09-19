«Можно сдаться»: плененный украинец рассказал о спасении российских солдат

Плененный солдат ВСУ поделился, что помог раненым российским бойцам, а затем сдался в плен. Он рассказал на видео, переданном РИА Новости послом МИД РФ по особым поручениям Родионом Мирошником, что инцидент произошел в городе Теткино в Курской области.

Украинец остался один без товарищей и трое суток просидел в подвале. Затем к нему спустился раненый российский солдат, и стороны обсудили возможность сдаться в плен для военного ВСУ.

Я говорю: «Ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены». И решил у него спросить: «Можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться, что убивают». Он говорит: «Можно», — рассказал пленный.

Боец ВСУ помог оказать помощь раненым солдатам из России, а одного из них помог донести до лагеря. По словам пленного, они направились к командиру с позывным Палыч.

Ранее пленный заявил, что украинское командование использует мобилизованных в качестве «живой приманки» для выявления позиций российских войск. Как сказал солдат, их отправляли без четких задач и с минимальным обеспечением.