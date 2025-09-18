Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:09

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Козак подал в отставку по собственному желанию

Дмитрий Козак Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что указ об освобождении от должности пока не подписан, передает ТАСС.

Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, — отметил Песков.

Об отставке Козака стало известно накануне, 17 сентября. По данным источников, увольнение связано с его планами перейти на работу в бизнес-сектор. Прощальная встреча с коллективом администрации президента уже состоялась.

Карьера Козака в команде главы государства началась в 2000 году, когда он занял пост заместителя, а затем первого заместителя руководителя администрации. В 2004 году Козак перешел в правительство, где занимал ключевые позиции: был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, министром регионального развития, вице-премьером. В 2020 году он вернулся в администрацию президента на должность заместителя Антона Вайно.

Ранее стало известно, что новое управление может появиться в администрации президента России до конца текущего года. Оно будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.

Дмитрий Козак
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Россия
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.