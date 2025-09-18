Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина Козак подал в отставку по собственному желанию

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что указ об освобождении от должности пока не подписан, передает ТАСС.

Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, — отметил Песков.

Об отставке Козака стало известно накануне, 17 сентября. По данным источников, увольнение связано с его планами перейти на работу в бизнес-сектор. Прощальная встреча с коллективом администрации президента уже состоялась.

Карьера Козака в команде главы государства началась в 2000 году, когда он занял пост заместителя, а затем первого заместителя руководителя администрации. В 2004 году Козак перешел в правительство, где занимал ключевые позиции: был полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, министром регионального развития, вице-премьером. В 2020 году он вернулся в администрацию президента на должность заместителя Антона Вайно.

Ранее стало известно, что новое управление может появиться в администрации президента России до конца текущего года. Оно будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.