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05 августа 2025 в 08:27

Стало известно о создании нового управления в администрации президента

«Ведомости»: в администрации президента России может появиться новое управление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое управление может появиться в администрации президента России до конца текущего года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их информации, оно будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга.

Изменения могут произойти уже в августе-сентябре, поскольку создание управления находится в завершающей стадии. Предварительно, оно будет заниматься в первую очередь гуманитарным сотрудничеством. Кроме того, в задачи новой структуры может также войти продвижение «мягкой силы».

Кто именно станет руководителем управления, пока неизвестно. Однако источники предположили, что это может быть человек с опытом работы в том числе со сложными государственными проектами. Также инсайдеры отметили, что новое управление означает новые штатные единицы и обновление кадров.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин последовательно работает с кадровым резервом. По его словам, глава государства предоставляет людям возможность попробовать себя на разных постах.

Россия
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