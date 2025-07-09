Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 03:49

Кириенко рассказал, как Путин подбирает кадры на госслужбу

Кириенко: Путин последовательно работает с кадрами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин последовательно работает с кадровым резервом, предоставляя людям возможность попробовать себя на разных постах, рассказал ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он прокомментировал назначение Андрея Никитина на должность главы Минтранса, отметив разнообразный опыт нового министра.

Президент очень последовательно ведет кадровую политику, давая людям шанс проявить себя в разных сферах, — подчеркнул он.

Ранее Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса. Депутаты выступили в поддержку его кандидатуры единогласно.

Кандидат на должность главы Минтранса также ответил на вопросы парламентариев и представил им программу основных направлений деятельности ведомства. Никитин напомнил, что 7 июля встретился со всеми пятью думскими фракциями, был обсужден практически весь спектр транспортных вопросов, добавил он.

Никитин отметил, что проблемы, связанные с ограничениями в российских аэропортах, являются приоритетными. По его словам, их решением уже занимаются. Это, безусловно, не случайность и не особенность, а та среда, в которой должна строиться работа, подчеркнул он.

Владимир Путин
Сергей Кириенко
кадры
госслужба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему Янукович на самом деле потерял власть на Украине
HR-эксперт объяснила, как доказать факт работы без трудового договора
CБУ разыскивает главу российского Центробанка и министра просвещения
SHOT рассказал о взрывах в Туле
Депутат назвал кладбище, где могли бы похоронить Ленина
В Европе рассказали, что мешает достигнуть мира в конфликте на Украине
Политолог раскрыл, какая судьба постигла Януковича после «евромайдана»
«Наивный подход»: раскрыта главная мечта ЕС в противостоянии с Россией
В Финляндии начала процветать торговля рублями из-за санкций против России
«Не до еды»: нутрициолог объяснила, почему в жару меньше чувствуется голод
Ожесточенные бои, взятие под контроль Сум: успехи ВС РФ к утру 9 июля
Готовим традиционный русский десерт — пастилу из крыжовника
Депутат объяснил, почему Мавзолей Ленина нужно закрыть навсегда
Пушков отметил, что Трамп застрял в «вашингтонском болоте»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июля
Юрист объяснил, как самозанятым мамам получить декретные выплаты
Педро забил два гола, выведя «Челси» в финал чемпионата мира
Врач назвала неочевидный симптом гастрита
Российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожье
Кириенко рассказал, как Путин подбирает кадры на госслужбу
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.