Кириенко рассказал, как Путин подбирает кадры на госслужбу Кириенко: Путин последовательно работает с кадрами

Президент России Владимир Путин последовательно работает с кадровым резервом, предоставляя людям возможность попробовать себя на разных постах, рассказал ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он прокомментировал назначение Андрея Никитина на должность главы Минтранса, отметив разнообразный опыт нового министра.

Президент очень последовательно ведет кадровую политику, давая людям шанс проявить себя в разных сферах, — подчеркнул он.

Ранее Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса. Депутаты выступили в поддержку его кандидатуры единогласно.

Кандидат на должность главы Минтранса также ответил на вопросы парламентариев и представил им программу основных направлений деятельности ведомства. Никитин напомнил, что 7 июля встретился со всеми пятью думскими фракциями, был обсужден практически весь спектр транспортных вопросов, добавил он.

Никитин отметил, что проблемы, связанные с ограничениями в российских аэропортах, являются приоритетными. По его словам, их решением уже занимаются. Это, безусловно, не случайность и не особенность, а та среда, в которой должна строиться работа, подчеркнул он.