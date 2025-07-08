Никитин утвержден Госдумой на пост главы Минтранса

Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин утвержден Государственной думой на должность главы ведомства, об этом сказано на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что депутаты выступили в поддержку кандидатуры Никитина единогласно.

В вашем лице я отвечаю перед всеми гражданами нашей страны. Ваша поддержка для меня — это огромный кредит доверия. Я это четко осознаю. А профессиональный опыт наших коллег из комитета по транспорту — это моя опора, — сказал Никитин в ходе пленарного заседания ГД.

Кандидат на должность главы Министра также ответил на вопросы парламентариев и представил им программу основных направлений деятельности ведомства. Никитин напомнил, что 7 июля встретился со всеми пятью думскими фракциями, был обсужден практически весь спектр транспортных вопросов, добавил он.

Ранее стало известно, что заместитель министра транспорта России Андрей Никитин 7 июля был назначен исполняющим обязанности главы ведомства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. До этого глава государства снял с должности экс-руководителя Минтранса Романа Старовойта, который, как стало известно позже, вероятно, покончил с собой.