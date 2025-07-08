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08 июля 2025 в 13:26

Никитин утвержден Госдумой на пост главы Минтранса

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин утвержден Государственной думой на должность главы ведомства, об этом сказано на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что депутаты выступили в поддержку кандидатуры Никитина единогласно.

В вашем лице я отвечаю перед всеми гражданами нашей страны. Ваша поддержка для меня — это огромный кредит доверия. Я это четко осознаю. А профессиональный опыт наших коллег из комитета по транспорту — это моя опора, — сказал Никитин в ходе пленарного заседания ГД.

Кандидат на должность главы Министра также ответил на вопросы парламентариев и представил им программу основных направлений деятельности ведомства. Никитин напомнил, что 7 июля встретился со всеми пятью думскими фракциями, был обсужден практически весь спектр транспортных вопросов, добавил он.

Ранее стало известно, что заместитель министра транспорта России Андрей Никитин 7 июля был назначен исполняющим обязанности главы ведомства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. До этого глава государства снял с должности экс-руководителя Минтранса Романа Старовойта, который, как стало известно позже, вероятно, покончил с собой.

Россия
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Минтранс
Андрей Никитин
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