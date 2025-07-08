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08 июля 2025 в 14:05

Глава Минтранса высказался о приоритетах в работе

Врио министра транспорта Никитин назвал приоритетом ситуацию в аэропортах

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Проблемы, связанные с ограничениями в российских аэропортах, являются приоритетными, заявил журналистам исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин в Госдуме. По его словам, переданным ТАСС, их решением уже занимаются.

Были озвучены проблемы, в том числе и проблемы, связанные с текущей ситуацией в аэропортах. И эти проблемы нужно превращать в задачи, а задачи нужно решать, — заявил он.

Никитин отметил, что это, безусловно, не случайность и не особенность, а та среда, в которой они должны участвовать и строить свою работу. По его мнению, нужно исходить из того, что такие риски могут возникнуть.

Ранее политолог Алексей Макаркин предположил, что «триггером» для отставки Романа Старовойта с поста главы Минтранса России мог стать авиаколлапс, с которым РФ столкнулась в июле. При этом основной причиной он все же считает работу бывшего министра в Курской области — по мнению эксперта, из-за нее увольнение чиновника было фактически неизбежным.

До этого Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

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