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07 июля 2025 в 19:15

Политолог раскрыл, мог ли погибший Старовойт избежать отставки

Политолог Макаркин назвал отставку Старовойта с поста министра неизбежной

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Триггером» для отставки Романа Старовойта с поста главы Минтранса России мог стать авиаколлапс, с которым РФ столкнулась в июле, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. При этом основной причиной он все же считает работу бывшего министра в Курской области — по мнению эксперта, из-за нее увольнение чиновника было фактически неизбежным.

Есть такое слово — «триггер», когда уже все готово, но остается вопрос времени. Коллапс с аэропортами мог ускорить принятие решения. Но все же я думаю, что причины отставки стоит искать в Курской области. Увольнение и так произошло бы в ближайшем будущем, — пояснил политолог.

Преемник Старовойта в Минтрансе Андрей Никитин вряд ли станет принципиально менять работу ведомства, полагает Макаркин. Он отметил, что рабочий процесс в Минтрансе по большому счету уже отлажен.

С дронами Минтранс никак справляться не может. Но должны быть механизмы работы с пассажирами, чтобы минимизировать негативные последствия массовых задержек рейсов. Возможно, здесь и будут какие-то изменения — не исключаю, что будут прописаны дополнительные меры, которые позволят принимать решения на местах без дополнительных согласований в короткое время. Но каких-то принципиально больших изменений я не ожидаю, — подчеркнул собеседник.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

Роман Старовойт
отставки
Курская область
Минтранс
Олеся Казакова
О. Казакова
Дмитрий Горин
Д. Горин
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