Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 12:21

В Башкирии на атакованном дронами заводе «Газпрома» начался пожар

Фото: Социальные сети

После атаки двух беспилотников на предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии на территории завода возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его данным, сейчас огонь ликвидируют. Все экстренные службы работают на месте.

Террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». <…> Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте. Чуть позже сообщу подробности, — говорится в сообщении.

По информации главы региона, предприятие атаковали два беспилотника самолетного типа. Уточняется, что на предприятии сработали пассивная и активная защита, охрана вела огонь на поражение. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в восьми муниципалитетах Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, дроны уничтожили над Новошахтинском, Белой Калитвой и другими районами. Возгорание травы на месте падения обломков оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и разрушений.

До этого в Белгородской области при детонации дрона ВСУ в поселке Северный пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина получил баротравму, ему оказали помощь на месте. В результате атаки поврежден фасад здания на территории предприятия.

ВСУ
дроны
удары
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.