В Башкирии на атакованном дронами заводе «Газпрома» начался пожар

После атаки двух беспилотников на предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии на территории завода возник пожар, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его данным, сейчас огонь ликвидируют. Все экстренные службы работают на месте.

Террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». <…> Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте. Чуть позже сообщу подробности, — говорится в сообщении.

По информации главы региона, предприятие атаковали два беспилотника самолетного типа. Уточняется, что на предприятии сработали пассивная и активная защита, охрана вела огонь на поражение. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в восьми муниципалитетах Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, дроны уничтожили над Новошахтинском, Белой Калитвой и другими районами. Возгорание травы на месте падения обломков оперативно ликвидировали. Обошлось без жертв и разрушений.

До этого в Белгородской области при детонации дрона ВСУ в поселке Северный пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина получил баротравму, ему оказали помощь на месте. В результате атаки поврежден фасад здания на территории предприятия.