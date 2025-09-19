Пугачевой займется ГП, Петросян послал журналистов: последние новости звезд

На этой неделе все продолжают обсуждать интервью певицы Аллы Пугачевой. Юморист Евгений Петросян послал журналистов в день юбилея. Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина столкнулась с хейтом после интервью Лауре Джугелии. Последние новости звезд — в дайджесте NEWS.ru.

За что критиковали Полину Диброву

Полина Диброва дала интервью журналистке Лауре Джугелии, где, по мнению пользователей, пыталась обелить себя. Она рассказала ведущей, что брак с Дмитрием завершился не из-за ее измены. Также, по словам Полины, она не спровоцировала развод Товстиков. Как она отметила, они начали строить отношения с Романом только в этом году, а проблемы в его семье с Еленой начались гораздо раньше.

«Мы встретились в начале года. Симпатия же не в секунду рождается… Были какие-то моменты. Так получилось. Я не помню даже. Как-то встретились. У меня с мужем ровно так же было. Встретились, увиделись, и что-то щёлкнуло. Так и здесь произошло. Были ли мы интересны друг другу прежде? Да. Но просто никто никогда не мог себе ничего позволить», — сказала Диброва.

Она отрицала все сплетни, «которые про нее распускала Елена Товстик и ее подруги». Полина говорила только самое хорошее о Дмитрии Диброве. Также бизнесвумен указала на то, что никогда не завидовала Елене. По словам Полины, телеведущей мог купить ей все, чего она хотела.

Но пользователи Сети не поверили Дибровой. В комментариях под видео много негатива в сторону Полины: «20 лет в Москве, а речь и говор цветочницы с рынка, не долепил Дибров свою Галатею», «Такое ощущение, что читает по бумажке заранее заготовленные ответы, но получается не очень», «Иногда лучше молчать, за умную сойдешь», «Кто теперь останется в ее клубе?»

Юрист Катя Гордон, которая защищала интересы Елены Товстик в процессе развода, записала видео, в котором обвинила Полину во лжи. «Когда любовница рассказывает стране о том, что „Ромка мне рассказал, какие у них сложности, и поэтому вины я не чувствую“, — это байка любой любовницы, которая залезает в чужую семью. Она, конечно, врет. Все это на какое-то количество аудитории повлияет, но аудитория — не дура, у нас люди какие-то вещи никогда не простят», — отметила Гордон.

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алле Пугачевой грозит судебное разбирательство

В интервью журналисту Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Алла Пугачева назвала лидера чеченских сепаратистов Джухара Дудаева «порядочным человеком». Адвокат Александр Трещев обратился в Гепрокуратуру РФ с просьбой провести правовую оценку слов певицы на предмет наличия в них признаков оправдания терроризма и экстремистской деятельности, а также распространения заведомо ложной информации о российской армии. Генпрокуратура РФ начала рассмотрение заявления.

К нему присоединился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он написал пост в своем Telegram-канале, в котором назвал певицу предательницей Родины, призвал россиян подписать петицию против Аллы Пугачевой, а маркетплейсы изъять из продажи товары с ее изображением.

Евгений Петросян послал журналистов

На этой неделе юморист Евгений Петросян отпраздновал свой 80-летний юбилей в кругу родных в престижной усадьбе «Времена года». Стоимость аренды составила 350 тысяч рублей. Торжественный ужин состоялся в ресторане «Куропатки», который расположен на территории усадьбы.

Журналисты Mash позвонили артисту, чтобы поздравить его с юбилеем. Петросян ответил им в резкой форме: «Я с помоишниками не общаюсь».

Недавно жена юмориста Татьяна Брухунова сама подобным образом отчитала корреспондентов в соцсетях. Она попросила журналистов прекратить распространять слухи о здоровье ее мужа, назвала все домыслы фейками и распространяющих их людей — «падальщиками».

Михаил Ефремов передумал разводиться

Недавно все СМИ сообщили, что актер Михаил Ефремов и его супруга звукорежиссер Софья Кругликова разводятся. По данным из окружения артиста, он якобы хочет уйти к актрисе Дарье Белоусовой. СМИ называют ее предполагаемой любовницей Ефремова.

Но супруги так и не подали заявление о расторжении брака. Близкие Ефремова считают, что ложную информацию о разводе распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену».

Читайте также:

Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х

Киркоров будет главным? Зачем в РФ хотят создать профсоюз артистов

Составлен список артистов, которые поддержали Пугачеву после интервью