18 сентября 2025 в 11:43

Евгений Петросян отметил 80-летие в элитной усадьбе

Mash: комик Петросян арендовал усадьбу за 350 тыс. рублей на свое 80-летие

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Комик Евгений Петросян отпраздновал свой 80-летний юбилей в кругу родных в престижной усадьбе «Времена года», которая находится у озера Наговье, передает Telegram-канал Mash. Для мероприятия был арендован дом «Графский» на четыре дня.

Стоимость аренды составила 350 тыс. рублей, что эквивалентно 85 тысячам рублей за сутки. В доме три спальни, гостиная, три санузла и собственный пирс.

По территории юбиляр передвигался на бесплатном гольф-каре, чтобы сильно не утомляться. Завтрак был организован в формате шведского стола.

Торжественный ужин состоялся в ресторане «Куропатки», который расположен на территории усадьбы. Семья также побывала на ферме, где они наблюдали за животными. Затем они отправились на сбор грибов в лес.

Ранее супруга Петросяна Татьяна Брухунова трогательно поздравила юмориста с 80-летним юбилеем в социальной сети. Она выразила свои теплые чувства и подчеркнула глубину их отношений. Брухунова также отметила важную роль Петросяна в ее жизни, включая возможность стать матерью.

