«Иду с лучшим в мире мужчиной»: Брухунова рассказала о браке с Петросяном Брухунова назвала Петросяна лучшим мужчиной в мире

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в день рождения супруга заявила, что юморист является лучшим мужчиной в мире. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она обратилась с теплыми словами к мужу по случаю его 80-летнего юбилея и подчеркнула глубину отношений с возлюбленным. Брухунова также поблагодарила Петросяна за возможность стать матерью.

Я счастливый человек. Второе десятилетие иду с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью, — написала Брухунова.

Ранее супруга Петросяна призвала журналистов прекратить распространять слухи о состоянии здоровья народного артиста РСФСР. Она назвала все домыслы фейками, а тех, кто их распространяет, — «падальщиками». Брухунова обратилась с просьбой проявлять уважение друг к другу и вежливость по отношению к артисту.

До этого появились сообщения об ухудшении здоровья артиста на фоне проблем с сердцем. Согласно этим неподтвержденным данным, Петросяну якобы пришлось обратиться к врачам с жалобами на сильные боли в груди и затрудненное дыхание.