Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:50

Раскрыта правда о семейном положении Михаила Ефремова

Михаил Ефремов не разводится с супругой после 23 лет брака

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов продолжает оставаться в официальном браке со своей пятой супругой звукорежиссером Софьей Кругликовой, сообщает KP.RU со ссылкой на друзей артиста. Согласно информации источников, новость о разводе и раздельном проживании звездной пары не соответствует действительности. Супруги не подавали заявление о расторжении брака после 23 лет совместной жизни. Близкие Ефремова предполагают, что ложную информацию распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену».

В настоящее время Ефремов активно работает над несколькими проектами. Он принял три предложения о съемках, ожидает новых театральных предложений и планирует участие в гастрольной деятельности. Актер ведет закрытый образ жизни, полностью отказался от алкоголя и все время посвящает подготовке к ролям.

Ранее сообщалось, что Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его представление коллективу состоялось во время собрания, посвященного началу нового творческого сезона. Сам Михалков отметил, что Ефремов, вероятно, переосмыслил многие вещи за годы заключения, а его актерское мастерство сохранилось в полной мере.

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что актеру будет непросто вернуться к театральной деятельности. По его словам, в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» ему предстоит сложный процесс адаптации.

До этого российский актер Дмитрий Певцов обратился к коллеге Михаилу Ефремову в преддверии возобновления его карьеры и пожелал ему здоровья. По словам Певцова, хорошее самочувствие является сейчас самым важным для артиста.

Михаил Ефремов
разводы
шоу-бизнес
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.