Раскрыта правда о семейном положении Михаила Ефремова Михаил Ефремов не разводится с супругой после 23 лет брака

Актер Михаил Ефремов продолжает оставаться в официальном браке со своей пятой супругой звукорежиссером Софьей Кругликовой, сообщает KP.RU со ссылкой на друзей артиста. Согласно информации источников, новость о разводе и раздельном проживании звездной пары не соответствует действительности. Супруги не подавали заявление о расторжении брака после 23 лет совместной жизни. Близкие Ефремова предполагают, что ложную информацию распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену».

В настоящее время Ефремов активно работает над несколькими проектами. Он принял три предложения о съемках, ожидает новых театральных предложений и планирует участие в гастрольной деятельности. Актер ведет закрытый образ жизни, полностью отказался от алкоголя и все время посвящает подготовке к ролям.

Ранее сообщалось, что Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его представление коллективу состоялось во время собрания, посвященного началу нового творческого сезона. Сам Михалков отметил, что Ефремов, вероятно, переосмыслил многие вещи за годы заключения, а его актерское мастерство сохранилось в полной мере.

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что актеру будет непросто вернуться к театральной деятельности. По его словам, в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» ему предстоит сложный процесс адаптации.

До этого российский актер Дмитрий Певцов обратился к коллеге Михаилу Ефремову в преддверии возобновления его карьеры и пожелал ему здоровья. По словам Певцова, хорошее самочувствие является сейчас самым важным для артиста.