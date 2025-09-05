«Чтобы не болел»: Певцов обратился к вернувшемуся на сцену Ефремову Певцов пожелал Ефремову здоровья в связи с его возвращением на театральную сцену

Российский актер Дмитрий Певцов обратился к коллеге по цеху Михаилу Ефремову в преддверии перезагрузки его карьеры и пожелал ему здоровья. По словам Певцова, которые передает корреспондент NEWS.ru, хорошее самочувствие — это сейчас самое главное для артиста.

Михаилу Олеговичу я пожелаю здоровья прежде всего. Для него это сейчас самое главное, потому что наша профессия требует много сил. Пожелаю, чтобы он не болел, — подчеркнул звезда сериала «Бандитский Петербург».

Ранее сообщалось, что Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Его представление коллективу состоялось во время собрания, посвященного началу нового творческого сезона. Сам Михалков отметил, что Ефремов наверняка переосмыслил многие вещи за годы заключения, а его актерское мастерство ничуть не уменьшилось.

До этого стало известно, что Ефремов проходит лечение в элитном санатории в Кисловодске после перенесенных в колонии бронхолегочных заболеваний. По некоторым данным, стоимость программы составляет 300 тыс. рублей. В программу лечения входят консультации врачей, ингаляции, тимьяновые ванны и массаж.