Генпрокуратура рассмотрит просьбу проверить слова Пугачевой на терроризм

Генпрокуратура РФ начала рассмотрение заявления от адвоката Александра Трещева с просьбой проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой, прозвучавших в рамках нового интервью, передает RT. В своем обращении юрист требует провести правовую оценку слов певицы на предмет наличия в них признаков оправдания терроризма и экстремистской деятельности, а также распространения заведомо ложной информации о российской армии.

Как утверждает адвокат, Примадонна допустила неуважительные высказывания в адрес президента, предприняла попытку дискредитации Вооруженных сил России и правоохранительных органов, а также выразила одобрительную позицию в отношении главы самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве.

Ранее Пугачева заявила, что ее бывший муж Александр Стефанович, будучи еще в браке с ней, успел обналичить все средства с их общих счетов. Артистка рассказала, что именно она в основном обеспечивала пополнение семейного бюджета. Несмотря на этот поступок, Пугачева простила экс-супруга.