«Я простила»: Пугачева рассказала, как стала жертвой предательства

Певица Алла Пугачева заявила, что ее бывший муж Александр Стефанович, будучи еще в браке с ней, успел обналичить все средства с их общих счетов. В беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) артистка рассказала, что именно она в основном обеспечивала пополнение семейного бюджета. Несмотря на этот поступок, Пугачева простила экс-супруга.

Я потом встретила его в коридоре. Он такой: «Пугачевочка, прости меня. Ну ты же понимаешь». Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить. Я простила, — сказала Пугачева.

Ранее она рассказала, что не верит в возможность обиды со стороны певца и своего экс-супруга Филиппа Киркорова. По мнению Пугачевой, он не имеет на это права. Она напомнила, что отдала тогда все, на что была способна, и даже больше. Когда ее спросили, что певец дал взамен, Примадонна с недоумением ответила, что в то время ей было неясно, чем именно он мог бы ее одарить.

Отдельно Пугачева упомянула, что разочарована в композиторе Игоре Николаеве и больше не хочет с ним общаться. Несмотря на долгие годы совместной творческой работы, она обиделась на него за то, что он не упомянул ее имя во время одного из своих публичных выступлений.