Киркоров будет главным? Зачем в РФ хотят создать профсоюз артистов

Певец Филипп Киркоров поддержал рэпера Егора Крида после скандала на его концерте в «Лужниках». По мнению певца, давно пора создать профсоюз артистов, который бы предотвращал такие ситуации. Ранее общественники и депутаты уже говорили о создании подобной организации. Нужен ли в РФ профсоюз артистов и какие проблемы он может решить — в материале NEWS.ru.

Зачем нужен профсоюз артистов в РФ

Первые идеи о создании профсоюза артистов появились еще в 90-х, когда звезд обманывали организаторы или продюсеры, не выплачивая гонорары или отдавая минимум от заработанного. Поскольку документы не подписывали, это было очень легко провернуть. Ведь доказать, что артиста «обобрали», он не мог. Сейчас времена изменились, но звезд все равно периодически «кидают на деньги». Эти проблемы и не только может решить профсоюз.

«У нас есть, например, профсоюз операторов, которые не работают на проектах, не подписав предварительно договоры с профсоюзом. Тем самым уберегают себя и свое финансовое обеспечение. Артисты — люди доверчивые, некоторые до сих пор не подписывают бумажки. А потом их селят в гостиницу с тараканами, а после выступления организаторы пропадают с их деньгами. Подписав бумажку, тоже можно пролететь с гонорарами, особенно если доверчивый творческий человек не вникает в то, что подписывает», — сказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник.

По его мнению, профсоюз мог бы отслеживать, какие артисту предлагают условия, в том числе по оплате труда. Отстаивать права не только звезд, но и команды.

«Команда — тоже уязвимые люди. Есть ушлые артисты, которые норовят не заплатить за концерт или оштрафовать танцоров неизвестно за что. В профсоюзе четко регламентировалась бы система штрафов. И танцор, бэк-вокалист смогли бы получить заслуженный гонорар благодаря организации», — утверждает Дзюник.

Продюсер и основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько сказал NEWS.ru, что профсоюз должен защищать не только артистов, но и зрителей. Например, в случаях с нарушением маркировок на билетах шоу. В таких ситуациях, по мнению эксперта, профсоюз должен штрафовать звезду.

«Когда мы говорим о защите в индустрии, то важно помнить, что защита нужна артистам и зрителям. Должна быть прозрачная система контроля, которая фиксирует нарушения и назначает штрафы артисту за „грязный“ контент. Эти деньги должны уйти на счета всем пострадавшим потребителям. Такая система позволит мгновенно навести порядок и сделает индустрию чище», — считает продюсер.

Какие проблемы мог бы решить профсоюз артистов РФ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал идею создания профсоюза артистов отличной. По мнению политика, это поможет наладить контакт между шоу-бизнесом и ГД, чтобы лоббировать новые законы, связанные с артистической деятельностью.

«Такая организация поможет наладить двухстороннюю связь между Государственно думой и артистами. Они могут указать на проблемы в законах и лоббировать необходимые для контроля и реализации их деятельности. Но профсоюз не должен становиться организацией, за которой будут прятаться, если совершат какую-то серьезную ошибку. Это скорее контролирующий, консультативный орган, который поможет артисту не совершить правонарушение. Туда может войти любой из наших артистов, Филипп Киркоров мог быть стать членом этого профсоюза», — сказал Милонов.

Дзюник считает, что Киркорову подошла бы должность главы этой организации. По мнению продюсера, в профсоюзе нужны адвокаты, которые много работают с деятелями шоу-бизнеса. Он привел в пример юриста Катю Гордон.

Как создать профсоюз артистов в России

Профсоюз артистов — это не просто клуб людей по интересам, которые собрались и начали сразу решать проблемы. По словам председателя Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Лидии Фоминой, нужно пройти через целую бумажную «бюрократию» и зарегистрировать профсоюз в Министерстве юстиции России.

«Нужно разработать устав организации, документы правоустанавливающие. Сформировать профсоюзный комитет, избрать ревизионную комиссию. Собрать заявления о вступлении от участников. Оформить заявления о взимании профсоюзных взносов. Подготовить документы для регистрация юридического лица, если принято такое решение в Министерство юстиции РФ. Открыть банковский счет. Прописать, кто может быть членом профсоюза, их обязанности. Что может собрание или конференция. Как будут расходоваться финансовые средства», — объяснила Фомина NEWS.ru.

По ее словам, профсоюз финансируют его участники. Они платят ежемесячные взносы в размере одного процента от заработной платы. Как будут распределяться средства каждый месяц, указывается в смете, которая утверждается на совете в начале каждого года. Организация не платит налоги, если не занимается коммерческой деятельностью.

После регистрации профсоюз может войти в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) или в Общероссийский профсоюз работников культуры.

Дзюник считает, что именно взнос, который должны ежемесячно выплачивать члены профсоюза и является препятствием для создания такой организации.

«Ряд артистов своей команде недоплачивают. Чтобы каждый месяц выплачивать деньги какому-то профсоюзу, они пожадничают вдвойне. Именно поэтому, у нас пока не возникла такая организация» — резюмировал продюсер.

