Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) в работе на украинские онлайн-казино, до этого она попросила правоохранительные органы проверить скандальный концерт исполнителя в «Лужниках». Из-за чего между Мизулиной и Кридом разгорелся конфликт, что известно о «голой» вечеринке исполнителя?

Что известно о «голой» вечеринке Крида

30 августа Крид выступил на московском стадионе «Лужники». На мероприятие с возрастной маркировкой 12+ пришли более несколько десятков тысяч человек. Судя по видео, распространенным в СМИ, на мероприятии присутствовали дети в сопровождении родителей. Во время одной из песен команда рэпера исполнила танец, похожий на стриптиз. А в конце песни Егор поцеловал в губы одну из участниц.

2 сентября Мизулина сообщила, что направит обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить выступление певца. Она указала на «умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта.

Глава ЛБИ назвала шоу Крида «голой вечеринкой на сцене „Лужников“». Она отметила, что в последние дни получила тысячи писем в связи с этим событием от возмущенных родителей.

«Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети, готовы написать заявления в СК. Если нравится стриптиз, можно сходить в клуб, это личное дело. Зачем тащить это на сцену с аудиторией в 86 тысяч человек, большинство из которых маленькие дети», — заявила Мизулина.

Общественница напомнила, что подобное выступление проходит в разгар специальной военной операции.

«Идет СВО, наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента „о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей“? Как такое возможно на одной из главных площадок страны?» — написала Мизулина в Telegram-канале.

Крид, комментируя жалобы, назвал поцелуи с участницей шоу частью «красиво поставленного танцевального номера». Он считает, что такое не способно негативно повлиять на семейные ценности и не имеет ничего общего с развратными действиями в отношении несовершеннолетних.

Исполнитель также попытался упрекнуть Мизулину в «поцелуе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)» в присутствии детей. При этом Крид выразил готовность пересмотреть содержание своих концертных номеров.

Крид работает на Украину? Что известно

В свою очередь Мизулина вновь разоблачила певца, сообщив, что тот, помимо всего прочего, продвигает среди детей украинские онлайн-казино и букмекерские конторы. Она обратила внимание, что артист общается с ярыми русофобами, в том числе иноагентами, и выступал против проведения СВО.

«В 2023–2024 годах скамер продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины. <...> Использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ? На эти вопросы обществу смогут ответить только компетентные органы — ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России. Не исключено, что ответ может появиться в самое ближайшее время», — заявила руководитель ЛБИ.

Из-за чего Крид подавал на Мизулину в суд

Глава ЛБИ уже называла Крида скамером. Певец тогда подал судебный иск, который так и не был удовлетворен. Артист пытался доказать, что эти обвинения оскорбительны, поскольку слово «скамер» означает «мошенник». Он хотел взыскать с общественницы 1 млн рублей, но проиграл.

Суд первой инстанции назначил лингвистическую экспертизу, которая установила, что у слова «скамер» нет общеупотребительных аналогов в русском языке. На основании выводов экспертизы в удовлетворении иска было отказано. С этим решением впоследствии согласился суд апелляционной инстанции. Тогда Крид обратился с жалобой в Первый кассационный суд в Саратове и попросил направить дело на новое рассмотрение, но там не увидели оснований для этого.

Глава ЛБИ несколько раз упоминала Крида в своем Telegram-канале, говоря о рекламе онлайн-казино. В марте 2023 года она называла имя певца в списке блогеров, размещающих «незаконную рекламу казино» в своих аккаунтах в социальных сетях.

