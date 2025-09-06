Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 13:59

Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка

Егор Крид Егор Крид Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обвинила певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) в работе на украинские онлайн-казино, до этого она попросила правоохранительные органы проверить скандальный концерт исполнителя в «Лужниках». Из-за чего между Мизулиной и Кридом разгорелся конфликт, что известно о «голой» вечеринке исполнителя?

Что известно о «голой» вечеринке Крида

30 августа Крид выступил на московском стадионе «Лужники». На мероприятие с возрастной маркировкой 12+ пришли более несколько десятков тысяч человек. Судя по видео, распространенным в СМИ, на мероприятии присутствовали дети в сопровождении родителей. Во время одной из песен команда рэпера исполнила танец, похожий на стриптиз. А в конце песни Егор поцеловал в губы одну из участниц.

2 сентября Мизулина сообщила, что направит обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить выступление певца. Она указала на «умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта.

Глава ЛБИ назвала шоу Крида «голой вечеринкой на сцене „Лужников“». Она отметила, что в последние дни получила тысячи писем в связи с этим событием от возмущенных родителей.

Егор Крид Егор Крид Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети, готовы написать заявления в СК. Если нравится стриптиз, можно сходить в клуб, это личное дело. Зачем тащить это на сцену с аудиторией в 86 тысяч человек, большинство из которых маленькие дети», — заявила Мизулина.

Общественница напомнила, что подобное выступление проходит в разгар специальной военной операции.

«Идет СВО, наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента „о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей“? Как такое возможно на одной из главных площадок страны?» — написала Мизулина в Telegram-канале.

Крид, комментируя жалобы, назвал поцелуи с участницей шоу частью «красиво поставленного танцевального номера». Он считает, что такое не способно негативно повлиять на семейные ценности и не имеет ничего общего с развратными действиями в отношении несовершеннолетних.

Исполнитель также попытался упрекнуть Мизулину в «поцелуе с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)» в присутствии детей. При этом Крид выразил готовность пересмотреть содержание своих концертных номеров.

SHAMAN и Екатерина Мизулина SHAMAN и Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крид работает на Украину? Что известно

В свою очередь Мизулина вновь разоблачила певца, сообщив, что тот, помимо всего прочего, продвигает среди детей украинские онлайн-казино и букмекерские конторы. Она обратила внимание, что артист общается с ярыми русофобами, в том числе иноагентами, и выступал против проведения СВО.

«В 2023–2024 годах скамер продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины. <...> Использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ? На эти вопросы обществу смогут ответить только компетентные органы — ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России. Не исключено, что ответ может появиться в самое ближайшее время», — заявила руководитель ЛБИ.

Из-за чего Крид подавал на Мизулину в суд

Глава ЛБИ уже называла Крида скамером. Певец тогда подал судебный иск, который так и не был удовлетворен. Артист пытался доказать, что эти обвинения оскорбительны, поскольку слово «скамер» означает «мошенник». Он хотел взыскать с общественницы 1 млн рублей, но проиграл.

Суд первой инстанции назначил лингвистическую экспертизу, которая установила, что у слова «скамер» нет общеупотребительных аналогов в русском языке. На основании выводов экспертизы в удовлетворении иска было отказано. С этим решением впоследствии согласился суд апелляционной инстанции. Тогда Крид обратился с жалобой в Первый кассационный суд в Саратове и попросил направить дело на новое рассмотрение, но там не увидели оснований для этого.

Глава ЛБИ несколько раз упоминала Крида в своем Telegram-канале, говоря о рекламе онлайн-казино. В марте 2023 года она называла имя певца в списке блогеров, размещающих «незаконную рекламу казино» в своих аккаунтах в социальных сетях.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?

ВС РФ начинают блокаду Славянска: удары по Украине 6 сентября

Королевская семья Британии: новости, Маркл приревновала Гарри к бывшей

Екатерина Мизулина
Егор Крид
новости
скандалы
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.