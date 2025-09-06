Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?

Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?

В российскую столицу пришло бабье лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в Москве в субботу, 6 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 6 сентября

По данным синоптика, в субботу основным барическим образованием на Европейской территории России будет обширный антициклон с центром над югом Архангельской области.

«Это значит, что жителей большей части Русского Севера, Центральной России, Черноземья и юга нашей страны ожидает комфортная погода, именуемая бабьим летом», — рассказал Тишковец.

По его словам, это относится и к Москве.

«В столицу нашей Родины пришло бабье лето! В выходные погода обусловится южной периферией антициклона, поэтому москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. В сумерках будет около плюс 10 градусов, в дневные часы воздух прогреется до плюс 19–22 градусов. Ветер северо—восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст.», — написал специалист.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первая волна бабьего лета в Москве начнется уже 6–7 сентября и продлится до 20-х чисел.

«В ближайшие выходные и в начале следующей недели температура воздуха прогреется местами до плюс 23 градусов. Я бы сказал, что это первая, но очень длительная волна бабьего лета, потому что продлится она до 20-х чисел сентября. До этого времени установится сухая и умеренно теплая погода с температурой около плюс 20 градусов», — пояснил синоптик.

Шувалов отметил, что при этом по области с 12–13 сентября ночью ожидаются туманы.

«Единственное, может быть, с 12–13 сентября по области ночью возможны туманы. Осень рано или поздно придет, но по прогнозам, которые очень хорошо оправдываются, ее прихода пока не видно. Пока всю погоду диктует антициклон», — заключил он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 6 сентября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня территория Санкт-Петербурга окажется на границе циклона с запада и антициклона с востока. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без дождей, а температура днем будет на 6–7 градусов выше средних многолетних показателей.

Температура воздуха составит плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 7 сентября, в Петербурге без осадков, ночью — плюс 12–14 градусов, днем — плюс 23–25 градусов.

