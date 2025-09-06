Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:06

Начало битвы за Купянск, нытье ВСУ: новости СВО утром 6 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Российская армия продолжает наступать на всех направлениях спецоперации, пишут военкоры. Какие последние новости с фронтов СВО известны утром 6 сентября, почему ВСУ ноют из-за потерь, что известно о начале битвы за Купянск?

Новости с фронтов СВО утром 6 сентября

По данным Telegram-канала «Пролив Сталина», на Оскольском фронте ВС РФ закрепились в Купянске, продвигаются по улице Северной.

«Пришла текстовка, согласно которой наши продвинулись в районе орехового оврага по направлению к Нововасильевке. Пришла привязка, подтверждающая продвижение в районе Дерилово», — говорится в публикации.

На Константиновском фронте, пишет канал, у ВС РФ есть успехи в районе Майского. По данным Минобороны России, взят населенный пункт Марково.

«Добропольский фронт. Пришла привязка, подтверждающая продвижение у Нового Шахово. Покровский участок. Пришла текстовка, согласно которой наши продвигаются в районе Новопавловки. Пришла привязка, подтверждающая продвижение в районе Удачного», — пишут авторы канала.

«Пролив Сталина» пишет, что на Запорожском направлении ВС РФ продвинулись в районе 3-го микрорайона в Степногорске.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинский блогер Юрий Подоляка пишет о начале изоляции театра военных действий в Слаянско-Краматорской агломерации. Так, по его данным, ВС РФ начали брать под огневой контроль трассу Изюм — Славянск, украинские военные жалуются на появление российских FPV-дронов и массовое уничтожение техники ВСУ.

«Каждый день сразу несколько военных грузовиков попадают по удары наших дронщиков, и околовоенные источники ВСУ говорят, что это только пристрелка. И уже скоро стоит ожидать полноценной блокады этой важнейшей для снабжения их Славянско-Краматорской группировки трассы. Переоценить ее значение сложно. Особенно после того, как после продвижения 51А группировки «Центр» на Доброполье пришлось отказаться от эксплуатации южного маршрута, а трасса через Александровку и далее на Павлоград имеет гораздо более низкую пропускную способность. К тому же в случае занятия нами Покровска и Доброполья и ее эксплуатация окажется под большим вопросом. Что приведет к полной логистической блокаде важнейшей (Славянско-Краматорской) группировки противника на оставшейся под их контролем части Донбасса. А пока же мы наблюдаем первый этап этой блокады, которая, и тут я соглашусь с противником, далее будет становиться все плотнее и плотнее», — пишет блогер.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли 1390 солдат в зоне спецоперации, писал NEWS.ru. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 435 военнослужащих. В зоне «Запада» украинские войска потеряли до 255 солдат, а в зоне Южной группировки — более 260. В районе действия группировки «Север» погибли около 175 военнослужащих противника. А в зоне группировок «Днепр» и «Восток» погибли 55 и 210 солдат соответственно.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны: зачем, что известно

«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 сентября

ВСУ
СВО
новости
ВС РФ
Купянск
Михаил Родионов
М. Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.