Начало битвы за Купянск, нытье ВСУ: новости СВО утром 6 сентября

Российская армия продолжает наступать на всех направлениях спецоперации, пишут военкоры. Какие последние новости с фронтов СВО известны утром 6 сентября, почему ВСУ ноют из-за потерь, что известно о начале битвы за Купянск?

Новости с фронтов СВО утром 6 сентября

По данным Telegram-канала «Пролив Сталина», на Оскольском фронте ВС РФ закрепились в Купянске, продвигаются по улице Северной.

«Пришла текстовка, согласно которой наши продвинулись в районе орехового оврага по направлению к Нововасильевке. Пришла привязка, подтверждающая продвижение в районе Дерилово», — говорится в публикации.

На Константиновском фронте, пишет канал, у ВС РФ есть успехи в районе Майского. По данным Минобороны России, взят населенный пункт Марково.

«Добропольский фронт. Пришла привязка, подтверждающая продвижение у Нового Шахово. Покровский участок. Пришла текстовка, согласно которой наши продвигаются в районе Новопавловки. Пришла привязка, подтверждающая продвижение в районе Удачного», — пишут авторы канала.

«Пролив Сталина» пишет, что на Запорожском направлении ВС РФ продвинулись в районе 3-го микрорайона в Степногорске.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинский блогер Юрий Подоляка пишет о начале изоляции театра военных действий в Слаянско-Краматорской агломерации. Так, по его данным, ВС РФ начали брать под огневой контроль трассу Изюм — Славянск, украинские военные жалуются на появление российских FPV-дронов и массовое уничтожение техники ВСУ.

«Каждый день сразу несколько военных грузовиков попадают по удары наших дронщиков, и околовоенные источники ВСУ говорят, что это только пристрелка. И уже скоро стоит ожидать полноценной блокады этой важнейшей для снабжения их Славянско-Краматорской группировки трассы. Переоценить ее значение сложно. Особенно после того, как после продвижения 51А группировки «Центр» на Доброполье пришлось отказаться от эксплуатации южного маршрута, а трасса через Александровку и далее на Павлоград имеет гораздо более низкую пропускную способность. К тому же в случае занятия нами Покровска и Доброполья и ее эксплуатация окажется под большим вопросом. Что приведет к полной логистической блокаде важнейшей (Славянско-Краматорской) группировки противника на оставшейся под их контролем части Донбасса. А пока же мы наблюдаем первый этап этой блокады, которая, и тут я соглашусь с противником, далее будет становиться все плотнее и плотнее», — пишет блогер.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли 1390 солдат в зоне спецоперации, писал NEWS.ru. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 435 военнослужащих. В зоне «Запада» украинские войска потеряли до 255 солдат, а в зоне Южной группировки — более 260. В районе действия группировки «Север» погибли около 175 военнослужащих противника. А в зоне группировок «Днепр» и «Восток» погибли 55 и 210 солдат соответственно.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

