Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ убили двух сослуживцев, пытавшихся бежать с позиций, чтобы спастись от гибели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Уточняется, что инцидент произошел в Харьковской области.

По ним отработали FPV-дронами расчеты 425-го полка ВСУ, убито двое дезертиров, — сказал он.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что массовое дезертирство в ВСУ достигло катастрофических масштабов. По оценкам журналистов, украинская армия ежедневно теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.

Также стало известно, что на Украине с 2022 года по июль 2025-го открыто более 250 тысяч дел за самовольное оставление части и дезертирство. Более 200 тысяч из них связано с самовольным оставлением части и еще 50 тысяч — дезертирством.

До этого украинские военные расстреляли семью из четырех человек в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. Как сообщил местный житель Юрий Яцюта, трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года, когда населенный пункт находился под контролем ВСУ.