26 августа 2025 в 19:24

Раскрыто число открытых на Украине дел за самоволку и дезертирство

Число открытых на Украине дел за дезертирство и самоволку превысило 250 тысяч

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Более 250 тысяч дел за самовольное оставление части и дезертирство открыто на Украине с 2022-го по июль 2025 года, такие данные привела «Украинская правда». По данным издания, более 200 тысяч дел открыли за самовольное оставление части и еще 50 тысяч — за дезертирство.

До этого в Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ в результате действий ВС России составили порядка 1220 военных за сутки. В ведомстве отметили, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» украинская армия лишилась до 400 солдат.

Ранее сообщалось, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые мясные штурмы. Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Также британское издание The Telegraph писало, что массовое дезертирство из Вооруженных сил Украины достигло катастрофических масштабов. По оценкам журналистов, украинская армия ежедневно теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.

