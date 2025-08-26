В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки Минобороны: ВСУ потеряли за сутки 1 220 солдат

Потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 220 военных за сутки, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ лишились более 160 солдат, группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — более 185, «Центр» — до 400. Потери украинской армии в зоне ответственности группировки «Восток» превысили 190 человек, группировки «Днепр» — 65.

Ранее сообщалось, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые мясные штурмы. Многие предпочитают сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Также стало известно, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала СВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.