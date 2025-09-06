Королевская семья Британии: новости, Маркл приревновала Гарри к бывшей

Принца Гарри преследуют воспоминания о его бывшей девушке Челси Дэви — женщине, которую он когда-то описал как непохожую ни на одну из тех, с кем он встречался, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 6 сентября?

Почему Маркл приревновала Гарри

Гарри и Челси познакомились в 2004 году во время его годичного отпуска в Зимбабве. У них завязались бурные отношения, которые продлились семь лет.

Дэви, дочь богатого бизнесмена, сопровождала Гарри на семейных праздниках и была рядом с ним на концерте памяти принцессы Дианы в 2007 году. Их роман окончательно завершился в 2010 году, когда Челси пришлось бороться с неустанным вниманием прессы.

Принц упомянул девушку в своих мемуарах, причем в восторженных тонах. Он восхвалял ее «независимость и беззаботный дух». По данным источника, это разожгло напряженность в его браке с Меган Маркл.



Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Frank Augstein/ТАСС

«Гарри так и не отпустил Челси полностью. Она была его первой настоящей любовью и единственным человеком, который, как он чувствовал, действительно понимал все трудности его жизни», — заявил инсайдер.

Меган сочла это унизительным — для нее это было словно пощечина, что он так публично расхваливает бывшую девушку. По словам источника, Гарри вспоминает Челси, поскольку его жизнь и брак в США — полный бардак, и он отчаянно хочет, чтобы его снова приняли в лоно королевской семьи.

«Мне нравилась легкость Челс, ее простота. Ее не волновало чужое мнение. Она носила мини-юбки и сапоги на высоких каблуках, танцевала так, как хотела, пила текилу, как и я, и все это делало меня по-настоящему счастливым», — писал герцог Сассекский в мемуарах.

Однако Челси не выносила шум в прессе, связанный с Гарри. Она ценила свою свободу и личную жизнь.

«Гарри уважал это, но в глубине души он всегда думал, что она может вернуться. Меган знает эту историю, и это терзает ее», — пояснил другой инсайдер.

Какую месть Гарри подготовил для Карла III

По данным RadarOnline, принц Гарри планирует проанализировать брак короля Карла III с принцессой Дианой в новом документальном фильме для Netflix, приуроченном к приближающейся 30-й годовщине со дня ее смерти. Публикация может разрушить любые надежды на примирение между королевским мятежником и его больным раком отцом, говорят источники.

«Гарри одержим местью. Этот документальный фильм, который он планирует выпустить на Netflix, будет ужасающим и полным личных откровений, которые потрясут короля до глубины души. <...> Это будет настоящее расследование — будут тщательно проанализированы ошибки Чарльза (Карла III. — NEWS.ru), роль Камиллы и весь этот кризис. Гарри хочет пролить свет на этот катастрофический брак, и король сочтет это предательством», — сообщил инсайдер.

В своих мемуарах принц критиковал отца за то, что тот не утешил его после смертельной аварии Дианы, написав, что Чарльз «не очень хорошо проявлял эмоции».

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 сентября: где сбои в РФ

Начало битвы за Купянск, нытье ВСУ: новости СВО утром 6 сентября

Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?