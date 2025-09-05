Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 19:49

«Против СВО»: Мизулина вывела Крида на чистую воду

Мизулина: Крид продвигает среди детей онлайн-казино и букмекерские конторы

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) продвигает среди детей украинские онлайн-казино и букмекерские конторы, заявила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она также обратила внимание на то, что артист общается с ярыми русофобами, в том числе иноагентами, и выступал против проведения СВО.

На эти вопросы обществу смогут ответить только компетентные органы — ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России. Не исключено, что ответ может появиться в самое ближайшее время, — написала Мизулина.

В начале сентября руководитель Лиги безопасного интернета заявила, что попросит Следственный комитет России и Генпрокуратуру проверить концерт Крида в «Лужниках» 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой» вечеринкой, отметив, что свидетелями разврата стали дети — концерт был заявлен как 12+.

За артиста вступилась певица Ольга Бузова. Она заявила, что музыкантом можно гордиться, а его выступления — пример правильных ценностей для молодежи. По мнению Бузовой, в шоу-бизнесе и без того сложная ситуация, а публичное осуждение артистов только усугубляет ее.

Егор Крид
Екатерина Мизулина
шоу-бизнес
культура
