«Пугачевский закон». Что это такое и кто предложил внести его в Госдуму?

Россияне призвали депутатов Госдумы внести на рассмотрение закон, позволяющий лишать званий поддерживающих Украину артистов. Поводом стало скандальное интервью народной артистки СССР Аллы Пугачевой, в Сети будущий закон уже назвали «пугачевским». Что еще об этом известно?

Кто предложил внести «закон Пугачевой» в Госдуму

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал россиян подписать петицию против Аллы Пугачевой. По его мнению, певица предала Родину, а маркетплейсы должны изъять из продажи товары с ее изображением.

На инициативу Бородина отреагировал журналист и блогер Сурен Каграманов. В своем Telegram-канале он высказал идею сначала внести в Госдуму соответствующий закон.

«Предлагаю Виталию Бородину создать петицию об изменении закона о „Лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград“. А далее, после принятия поправок, пойдем дальше — лишать звания „Народный артист“, „женщина, которая поет“», — написал Каграманов.

Блогер призвал депутатов «поддержать народную инициативу» и наказать звезд, которые поливают Россию грязью. Пока же, по его словам, лишить звания можно только того, кто совершил тяжкое или особо тяжкое преступление. А громкие заявления и оскорбления артистов под эту статью не попадают. Поэтому, как пишет Каграманов, возмущения россиян в Сети часто остаются без ответа.

«Нет закона, который бы позволял реагировать на такие случаи. Сначала нужно, чтобы наши депутаты подняли этот вопрос. Внесли изменения в закон, прописали четко: за что именно, за какие конкретно действия и высказывания, человек может быть лишен звания», — считает журналист.

Комментаторы в Сети назвали будущий закон «пугачевским». По мнению пользователей, депутатам пора «прислушаться к мнению народа» и «наказать Примадонну», а вслед за ней и других публичных людей, выступающих с антироссийскими заявлениями.

«Она уже наговорила на уголовную статью. И петиция нужна, чтобы власти увидели „голос возмущения народа“. Пусть принимают „пугачевский закон“, чтобы это дошло до президента и Думы», — высказалась в комментариях россиянка Надежда.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Кто предложил заселить замок Пугачевой сиротами

Зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил заселить замок Пугачевой в Подмосковье детьми-сиротами. Об этом парламентарий заявил сегодня на расширенном заседании Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Милонов подчеркнул, что таким же образом можно поступить с недвижимостью нескольких тысяч уехавших за границу публичных людей, «проклинающих страну».

«Дом Пугачевой заселим, другие дома заселим. И у нас вообще тогда вопросов не будет», — предложил депутат.

Что сказали о Пугачевой известные россияне

Певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале предположила, что в российском шоу-бизнесе существует «теневое правительство». По словам артистки, друзья Аллы Пугачевой «уже который месяц планируют ее возвращение» и теперь «бросились ее отмывать».

«Одна неосторожная фраза разрушила все их (теневого правительства. — NEWS.ru) планы, ведь ранее народ России и власти никогда не были так солидарны в своем отношении к Пугачевой. Публичная поддержка терроризма четко показала, кто свой, а кто чужой», — заявила Цыганова.

Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве примера певица привела слова народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который предложил внести песни Пугачевой в школьную программу. Цыганова также обратила внимание, что певица Лолита Милявская тоже «не увидела ничего страшного в словах Пугачевой».

Не смолчал и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он назвал Пугачеву «врагом народа и предателем», а ее интервью «пуслословием». Так политик отреагировал на слова певицы о Джохаре Дудаеве. По его мнению, действия Дудаева привели к росту бандитизма, полному «финансовому упадку», а сам он запомнился «позерством и наплевательским отношением» к проблемам народа.

«Схожие с Пугачевой предатели, такие как [Борис] Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами», — высказал свое мнение Кадыров.

