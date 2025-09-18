Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой Киркоров вернул детей в российскую школу после обучения в Дубае за 24 млн рублей

Дети народного артиста Филиппа Киркорова — 13-летние Алла-Виктория и Мартин — вернулись в Россию из школы в Дубае, где год обучения обходится в 12 млн рублей на каждого ребенка. По его словам, 1 сентября он лично отвел сына и дочь на школьную линейку, пишет KP.RU. Источники сообщали, что наследникам звезды в ОАЭ пришлось «несладко», в том числе из-за певицы Аллы Пугачевой.

Певец уточнил, что дети не доставляют ему особых проблем. Сын увлекается спортом, дочь ведет блог, а к школьным предметам они готовятся самостоятельно.

Уроки они делают сами, я в этом не помощник. Сейчас открываешь математику пятого-шестого класса и думаешь: «Боже, упаси», — признался Киркоров.

Артист отметил, что его дочь Алла-Виктория увлекается блогингом, а ее ролики набирают миллионы просмотров в соцсетях. По словам звезды, чувством юмора девочка пошла в него и унаследовала его характер.

Ранее стало известно, что над Аллой-Викторией издевались в дубайской школе из-за эпатажного отца и Пугачевой. Родитель одного из одноклассников детей уточнил, что им пришлось сложно в ОАЭ.

Алла-Виктория между тем в ответ на сравнение комментаторов с детьми Аллы Пугачевой резко высказалась об их воспитании. По ее мнению, дочь и сын Примадонны несчастны, так как их лишили детства. О себе она сказала, что выросла прекрасным человеком, которому не приходилось по несколько часов в день стоять у пианино.