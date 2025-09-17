Глава ФПБК призвал убрать с маркетплейсов товары с изображением Пугачевой Глава ФПБК Бородин: с маркетплейсов нужно убрать товары с изображением Пугачевой

Товары с изображением певицы Аллы Пугачевой необходимо убрать с маркетплейсов, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, примадонна российской эстрады не заслуживает внимания, поскольку совершила множество глупостей, включая высказывания, подпадающие под уголовные статьи.

Считаю, что товары с изображением Пугачевой нужно убирать с маркетплейсов. Она не заслуживает внимания. Нужно просто ее забыть, перевернуть эту страницу. По одной причине, что она уже много совершила глупостей. Наговорила на пару уголовных статей, — пояснил Бородин.

Он отметил, что ФПБК направит официальное обращение в прокуратуру для проведения проверки, а также напрямую обратится к маркетплейсам. По его словам, в данном вопросе необходима принципиальная и патриотическая позиция всей страны, которую общество готово поддержать.

ФПБК сегодня официально обратится в прокуратуру, чтобы провели проверку по поводу высказываний Пугачевой. Также обратимся непосредственно к маркетплейсам. Должна быть патриотическая, принципиальная позиция всей страны в этом вопросе. И я думаю, общество нас поддержит. Мы подавали петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки, и ее подписали уже тысячи граждан, — резюмировал Бородин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Пугачевой о «порядочности» и «интеллигентности» лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, привела одну из библейских заповедей — «Не сотвори себе кумира». По ее словам, для того чтобы не разочаровываться в человеке, не нужно им очаровываться.