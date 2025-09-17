Захарова отреагировала на слова Пугачевой о Дудаеве заповедью из Библии Захарова ответила Пугачевой на слова о Дудаеве фразой о несотворении кумира

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова певицы Аллы Пугачевой о «порядочности» и «интеллигентности» лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, привела одну из библейских заповедей — «Не сотвори себе кумира». В эфире радио Sputnik она отметила: для того чтобы не разочаровываться в человеке, не нужно им очаровываться.

Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе ней эксклюзивного и особо мудрого. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, не сотвори себе кумира, — поделилась представитель МИД.

Ранее Захарова сравнила интервью певицы Аллы Пугачевой с названием романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», которое в будущем стало крылатым выражением. Дипломат отметила, что данном в случае уместно назвать его «базаром лицемерия».

Позже депутат Госдумы Виталий Милонов отмечал, что Алла Пугачева наговорила на несколько статей, в том числе об оправдании терроризма. Политик считает, что у артистки есть проблемы со здоровьем, раз она утверждает, что была близка с такими людьми.