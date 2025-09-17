Измена Родине, месть Киркорова и запрет в РФ: что за проблемы у Пугачевой

Измена Родине, месть Киркорова и запрет в РФ: что за проблемы у Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил народную артистку СССР Аллу Пугачеву в измене Родине и призвал запретить продажу товаров с ее изображением на маркетплейсах. С какими еще неприятностями столкнулась певица после своего скандального интервью?

Что за петиция против Пугачевой появилась в Сети

В своем Telegram-канале Виталий Бородин заявил, что Пугачева совершила «измену Родине», и начал сбор подписей, чтобы лишить ее звания народной артистки. По его мнению, певица в своем недавнем интервью «оправдала террористические акты» и «выразила поддержку» лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву.

«Она предала нашу страну, предала соотечественников. Мы допускаем, что это интервью было подготовлено и осуществлено под контролем британских спецслужб с целью внести раскол в российское общество. Не позволим Пугачевой насмехаться над нами и считать нас бесправными», — высказался Бородин в посте.

Алла Пугачева во время записи новогоднего концерта «Рождественские вечера», 1991 год Фото: Александр Шогин/ИТАР-ТАСС

Позже глава ФПБК обратился к российскому президенту Владимиру Путину в надежде, что он «сделает соответствующие выводы в отношении Пугачевой».

Какие товары с лицом Пугачевой могут запретить

Также Бородин пообещал обратиться к руководству российских маркетплейсов с просьбой убрать из продажи товары с изображением Пугачевой. По его мнению, артистку необходимо «забыть».

«Считаю, что товары с изображением Пугачевой нужно убирать с маркетплейсов. Она не заслуживает внимания. Нужно просто ее забыть, перевернуть эту страницу», — пояснил Бородин.

Сейчас на торговых интернет-площадках можно купить книги, виниловые пластинки, маски, календари и портреты Аллы Пугачевой. Также поклонники могут приобрести настенные часы, футболки и постеры с изображением Примадонны.

Как Киркоров ответил на унижение Пугачевой

В своем интервью Алла Пугачева назвала фиктивным 10-летний брак с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Она заявила, что притворялась женой певца, чтобы помочь ему стать известным. Певица в уничижительном тоне отметила: она «дала экс-супругу все», при этом сама ничего не получила взамен.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Киркоров не стал комментировать слова Примадонны. В то же время певец предложил включить песни бывшей жены в школьную программу наряду с хитами народных артистов СССР Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи и Муслима Магомаева, а также народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

«Это наши классики, наши корни. Их творчество очень глубокое и настоящее. Песни Кобзона о любви к Родине искренние, их больше никто не споет так же честно. Муслим Магомаев тоже великолепен, его песни о любви к земле и дому», — сказал артист.

При этом песни Пугачевой Киркоров назвал «высоким искусством, эпохой, целой жизнью». Поклонники в комментариях предположили, что, проявив благородство, Киркоров отомстил Примадонне за колкости в свой адрес.

