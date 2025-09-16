Празднование Дня города в Москве
«Все было на нем построено»: продюсер разнес Пугачеву за слова о Киркорове

Продюсер Дзюник заявил, что Пугачева построила за счет Киркорова свою жизнь

Певица Алла Пугачева во время брака с Филиппом Киркоровым пользовалась его деньгами и не работала, обеспечив себе благополучное существование, сказал NEWS.ru бывший директор артиста Леонид Дзюник. По его словам, высказывание певицы в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) о том, что Филипп ей ничего не дал, являются абсолютной ложью.

Она что, гастролировала? А у нее были концерты? У нее заказников не было в то время. Все было на Филиппе построено. Она Филиппа фактически женила на себе, чтоб пользоваться его деньгами, — сказал Дзюник.

Продюсера возмутили слова Пугачевой о том, что она помогала Киркорову, а сам он ничего ей не дал. По словам Дзюника, заработанные артистом деньги уходили на ее нужды. К тому же, по его словам, 80% из того, что говорит Пугачева в интервью Гордеевой, — ложь и лицемерие.

У меня были друзья, которые решили вложить деньги в раскрутку Анастасии Стоцкой. Они принесли $250 тысяч. Это 2004-й год. И через три дня денег не оказалось. Он ушли Пугачевой, они строили заводик по производству прохладительных напитков, — сказал Дзюник.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. В своем Telegram-канале он написал, что певица утратила право на уважение, и граждане должны оценить ее высказывания.

