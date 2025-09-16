Пугачеву лишат звания народной артистки? Что известно, кто против, причины

К президенту России Владимиру Путину направили петицию с требованием лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Что об этом известно, какие заявления Примадонны стали причиной инициативы?

За что Пугачеву могут лишить звания народной артистки

Общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к Владимиру Путину с требованием лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Об этом сообщил глава ФПБК Виталий Бородин в личном Telegram-канале.

В документе говорится, что причиной подобной инициативы стало «порочащее и дискредитирующее такое высокое звание» заявление исполнительницы в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В частности, ее комплиментарное высказывание в адрес лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Пугачева заявила, что ей особенно запомнилась первая чеченская война, потому что она лично знала первого президента самопровозглашенной Республики Ичкерия.

«Настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. <…> Она (жена Дудаева. — NEWS.ru) звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Федоровна… Прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала Примадонна.

Также в петиции указано, что Пугачева позволила себе публичную деструктивную критику органов государственной власти.

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Требуем провести официальную правовую экспертизу высказываний Аллы Борисовны Пугачевой на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, в том числе на наличие признаков оправдания терроризма (статья 205.2 УК РФ), дискредитации ВС РФ и других нарушений. В случае подтверждения нарушений, несовместимых со статусом носителя почетного звания, принять решение о лишении Аллы Борисовны Пугачевой звания „Народный артист“», — говорится в документе.

Какое еще наказание может ждать Пугачеву

Политтехнолог Алексей Ярошенко после похвалы Аллы Пугачевой Джохара Дудаева призвал возбудить уголовное дело в отношении артистки за оправдание терроризма. Юрист Екатерина Нечаева в беседе с NEWS.ru пояснила, что это вполне возможно и что Примадонне может грозить пять лет тюрьмы.

«В заявлениях Аллы Пугачевой о Дудаеве действительно усматривается оправдание терроризма. По данной статье предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период до трех лет. Также суд может приговорить к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет», — сказала эксперт.

Адвокат Александр Трещев не стал дожидаться возбуждения уголовного дела и подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей из-за фрагмента интервью, в котором она положительно отозвалась о Дудаеве как о «порядочном человеке». Генпрокуратура РФ начала рассмотрение соответствующего заявления.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто за и против лишения Пугачевой звания

Депутат Госдумы Виталий Милонов в 2022 году призывал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки, после того как она назвала россиян «холопами» и «рабами».

«Одной фразой, по сути, все уничтожила. Поэтому какая она народная артистка? Никакая!» — говорил он.

Тогда на защиту Пугачевой встали ее коллеги. В частности, певица Азиза выступила против лишения артистки званий. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru отмечал, что не видит смысла в том, чтобы отбирать награды.

«Если возьмем Пугачеву, многие награды ей дали еще в период Советского Союза. В чем смысл отмены наград — не понимаю», — уточнил он.

Народная артистка РФ Лариса Долина отказалась обсуждать вопрос лишения званий Пугачевой, но отметила, что это было бы не этично, поскольку «Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила».

Читайте также:

Составлен список артистов, которым Пугачева помешала стать известными

Новый «Универ», мнение об СВО, бездетность: как живет актриса Анна Невская

Развод с Ходченковой, мечты о Голливуде: как живет актер Владимир Яглыч