Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев снова пытается добиться рассмотрения иска к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Одинцовского суда Подмосковья. Ранее он подавал аналогичные иски в Пресненский, Савеловский и Тверской районные суды Москвы.

В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой, — отмечается в материалах дела.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы вернул исковое заявление Трещева к Пугачевой. Поводом для заявления стали положительные высказывания артистки о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что взыскать с Примадонны 1,5 млрд рублей не получится. По его словам, оснований для иска нет, поскольку истец не упоминался в интервью артистки. Кроме того, российская судебная практика не предусматривает выплат таких сумм. В лучшем случае будет компенсация в несколько десятков тысяч рублей.

В то же время Трещев объяснил, почему подал несколько исков. По его словам, это связано с отсутствием у него данных о прописке народной артистки СССР.