Адвокат назвал иск против Пугачевой на 1,5 млрд рублей необоснованным Адвокат Жорин: с Пугачевой не удастся взыскать 1,5 млрд рублей

Взыскать с певицы Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей по иску ветерана боевых действий Александра Трещева не удастся, заявил адвокат Сергей Жорин. По его мнению, в иске нет оснований, так как истец не был упомянут в интервью певицы, а российская практика не предусматривает подобных компенсаций, сообщает Woman.ru.

В самом крайнем случае будет компенсация в несколько десятков тысяч рублей, даже не сотен. Это в идеальном для истца случае, — сказал Жорин.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Мужчину возмутило интервью Примадонны журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором певица назвала президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева приличным человеком. Трещев объяснил, почему подал два иска. По его словам, это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы.

До этого жители деревни Грязь рассказали, что особняк Пугачевой без особого успеха сдается в аренду и постепенно приходит в негодность. На фасаде появились следы ржавчины и плесени, начинает разрушаться даже массивный забор. По словам соседей, большую часть времени замок пустует, привлекая лишь любопытных туристов, которые приезжают целыми автобусами.