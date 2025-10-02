Суд Москвы вернул иск ветерана Трещева к Пугачевой

Тверской суд Москвы вернул исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, следует из данных электронной базы органа. Поводом для заявления стали высказывания артистки о лидере сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Возвращено, 01.10.2025 года. Дело неподсудно данному суду, — говорится в решении.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Мужчину возмутило интервью Примадонны журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором певица назвала президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева приличным человеком. Трещев объяснил, почему подал два иска. По его словам, это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы.

Трещев в беседе с NEWS.ru также заявил, что видит связь между скандальным интервью Пугачевой и «голой» вечеринкой в декабре 2023 года. По его мнению, обе акции являются частью информационной войны западных правительств против России. Трещев заключил, что в современном виде войны против РФ ведутся не только на поле боя, но и в медийном формате.

Адвокат Сергей Жорин отмечал, что взыскать с певицы 1,5 млрд рублей не удастся. По его мнению, в иске нет оснований, так как истец не был упомянут в интервью певицы, а российская практика не предусматривает подобных компенсаций.