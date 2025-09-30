Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 16:25

Адвокат Трещев нашел связь между интервью Пугачевой и «голой» вечеринкой

Адвокат Трещев назвал интервью Пугачевой частью информвойны Запада против России

Александр Трещев Александр Трещев Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Адвокат Александр Трещев сообщил NEWS.ru, что видит взаимосвязь между скандальным интервью Аллы Пугачевой и «голой» вечеринкой в декабре 2023 года. По его мнению, обе акции являются частью информационной войны западных правительств против России.

Давайте вспомним «голую» вечеринку. Она случилась ровно тогда, когда стало понятно, что Путин крепко стоит во власти и на линии боевого соприкосновения Украина не может ничего сделать против России. Значит, путь к победе для нашего врага лежит через улицы Москвы, выражаясь фигурально. А именно — разложить общество и попытаться расколоть изнутри, — считает он.

Собеседник выразил мнение, что интервью Пугачевой было также оплачено и срежиссировано с целью раскола в российском обществе. Трещев заключил, что в современном виде войны против РФ ведутся не только на поле боя, но и в медийном формате.

Я уверен, что Пугачевой щедро заплатили. Посмотрите, насколько каждая фраза и каждый вопрос отрежиссированы. Интервью готовилось больше месяца. Куча людей им занималась, вылизывала, чтобы добиться определенного посыла. Понимаете, современные войны не всегда ведутся на поле боя, — напомнил правозащитник, который также является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее Трещев, который через суд пытается взыскать с Пугачевой 1,5 млрд рублей, объяснил, почему подал два иска. По его словам, это связано с отсутствием у него данных о прописке исполнительницы.

Он также назвал артистку очень богатой женщиной. Трещев напомнил, что некоторое время назад на таможне были задержаны вещи Пугачевой стоимостью в миллионы долларов, которые она пыталась вывезти из РФ. Также он усомнился в словах артистки о том, что ее детей якобы затравили в московской элитной школе из-за иноагентского статуса их отца Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Алла Пугачева
Анастасия Ивлеева
шоу-бизнес
артисты
